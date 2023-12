Xavi do przerwy był wściekły. "Najtrudniejsza rozmowa w mojej karierze"

FC Barcelona ma za sobą trudne spotkanie. Mistrzowie Hiszpanii pokonali 3:2 Almerię, a bramkę dającą zwycięstwo nad ostatnim zespołem w tabeli zdobył Sergi Roberto. Robert Lewandowski zakończył mecz bez gola, ale zaliczył asystę przy trzecim trafieniu Barcelony. "Rozegrał słabą pierwszą połowę, w której miał tylko jedną dobrą okazję do zdobycia gola i jej nie wykorzystał. Podczas drugiej był już w znacznie lepszej formie" - tak o występie Polaka pisały hiszpańskie media.

Tym samym Barcelona kończy 2023 rok na trzecim miejscu w lidze z 38 punktami, a gdyby Girona i Real Madryt straciły punkty w tej kolejce, to strata Barcelony do wspomnianych drużyn stopnieje do odpowiednio sześciu i czterech punktów. Jak po spotkaniu z Almerią wypowiadał się Xavi?

Xavi nie wytrzymał po wygranym meczu. "Nie jesteśmy Barceloną z 2010 roku"

Xavi postanowił być bardzo szczery z dziennikarzami podczas pomeczowej konferencji prasowej. Trener Barcelony uważa, że pierwsza połowa starcia z Almerią była nieakceptowalna. - Brakowało nam dzisiaj agresywności, intensywności. To powiedziałem zawodnikom w przerwie. Jeśli brakuje nam skuteczności, to musimy mieć duszę. Albo biegamy i pracujemy jak zwierzęta, albo nic się nie uda. Nie jesteśmy Barceloną z 2010 roku. Albo damy z siebie wszystko, albo nic nie wygramy. Jeśli nie przez grę w piłkę, to przez naszą duszę. W pierwszej połowie nie byliśmy Barceloną, jaką chcemy być - powiedział.

Xavi postanowił pochwalić postawę Oriola Romeu, Inakiego Peny czy Sergiego Roberto. - Sergi to kapitan przez duże K, jestem zadowolony z jego dwóch goli, ale jest szansa na poprawę. Pena uratował nas przed stratą trzeciego gola, Romeu świetnie pracował w defensywie - dodał trener Barcelony. - W przerwie meczu miałem najtrudniejszą rozmowę z piłkarzami w mojej karierze trenerskiej. Mówiłem im, że musimy wrzucić wyższy bieg, mieć lepsze nastawienie. W drugiej połowie mieliśmy tę duszę. Zasłużyliśmy na wygraną, druga połowa mi się podobała - wyjaśnił.

W zeszłym sezonie wygrywaliśmy mecze dzięki agresji, szybkiemu odzyskiwaniu piłek, skuteczności w polu karnym. To, czego nie możemy robić, to nie dawać z siebie wszystkiego. To bardzo poważna sytuacja, że zespół, który wygrał ligę w poprzednim sezonie, nie miał duszy. To się nie powtórzy. W pierwszej połowie brakowało intensywności i rytmu, utrudnialiśmy sobie życie. Nie wykończyliśmy 30 strzałów, które oddaliśmy i straciliśmy dwa gole - podsumował Xavi.

FC Barcelona zagra w 2023 roku sparing z Club America (22.12) w Dallas. Jej pierwszy ligowy mecz w 2024 roku odbędzie się 4 stycznia o godz. 21:30, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Barcelony w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.