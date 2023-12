Hiszpanie mówią jednym głosem o występie Lewandowskiego. "Kluczowa rola"

FC Barcelona świetnie rozpoczęła to spotkanie, ponieważ w 33. minucie do siatki trafił Raphinha. Osiem minut później było już jednak 1:1, a bramkę zdobył Leo Baptistao. I choć w 60. minucie Sergi Roberto wyprowadził zespół na prowadzenie, to po 11 minutach był znów remis. Wydawało się zatem, że piłkarze Xaviego ponownie stracą punkty, ale wtedy kapitalnym zagraniem popisał się właśnie Lewandowski.

Hiszpańskie media oceniły występ Roberta Lewandowskiego. Podkreślają jedno

Finalnie podanie Polaka, które skutecznie wykończył Sergi Roberto, dało FC Barcelonie trzy punkty. Tuż po zakończeniu tego spotkania hiszpańskie media wystawiły ocenę wszystkim zawodnikom. Nie dziwi fakt, że piłkarzem meczu został zdobywca dwóch bramek (w tym zwycięskiego), natomiast nie najgorszą notę uzyskał również Lewandowski.

"Rozegrał słabą pierwszą połowę, w której miał tylko jedną dobrą okazję do zdobycia gola i jej nie wykorzystał. Podczas drugiej był już w znacznie lepszej formie. Bardzo dobrze łączył się z Ferranem, oddał kilka niezłych strzałów i asystował Segiemu Roberto przy strzeleniu trzeciego i ostatniego gola dla Barcelony" - skomentowała występ Polaka "Marca", wystawiając mu "szóstkę".

"Nie udało mu się zdobyć bramki przeciwko Almerii, mimo że miał kilka okazji. Pod tym względem poprawił się, bo w innych meczach nie było go nawet w odpowiednim miejscu. Tak, odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, dogrywając Sergiemu Roberto piłkę przy golu na 3:2" - napisało "Mundo Deportivo".

Podobnie widzieli to dziennikarze "Sportu", którzy też ocenili występ Polaka na 6. Wpływ na to miała zapewne jego bajeczna asysta przy zwycięskim trafieniu. "Miał kilka bardzo dobrych okazji, ale jego celownik nie był odpowiednio ustawiony. Poprawiło się to wyraźnie w drugiej połowie. Był bardziej intensywny i jadowity. Dał złotą asystę do Sergio Roberto" - podsumowano.

Po 18 rozegranych meczach FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli LaLiga z dorobkiem 38 punktów. Liderem jest Girona (44 pkt), która wyprzedza Real Madryt (42 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarzy Xaviego odbędzie się 22 grudnia, kiedy towarzysko zmierzą się z meksykańskim Clubem America.