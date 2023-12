Cudowna asysta Lewandowskiego w meczu Barcelony! Ciasteczko [WIDEO]

Najpierw do siatki w 33. minucie trafił Raphinha, natomiast już osiem minut później rywale doprowadzili do remisu. Kwadrans po przerwie prowadzenie mistrzom Hiszpanii zapewnił Sergi Roberto. Znów jednak nie mogli zbyt długo cieszyć się z wyniku, ponieważ w 71. minucie wyrównał Edgar Gonzalez. Robert Lewandowski robił, co tylko mógł, aby pokonać bramkarza, ale Portugalczyk Luis Maximiano kilkukrotnie doskonale interweniował po jego uderzeniach.

Niebywałe zagranie Roberta Lewandowskiego. "Złota asysta"

Wreszcie nasz zawodnik udowodnił jednak niesamowite umiejętności. W 83. minucie otrzymał podanie od Ilkaya Guendogana, po którym błyskawicznie podniósł głowę i sprytnie zagrał ją nad obrońcami do Sergiego Roberto. Hiszpan "zgasił" futbolówkę udem, a następnie pewnie wykończył akcję. Dziennikarze "Sportu" nie mogli się nachwalić zagraniu Polaka i okrzyknęli je "złotą asystą".

Tym samym FC Barcelona pokonała finalnie Almerię 3:2 i zmniejszyła stratę do ligowej czołówki. I choć 35-latek całkiem nieźle spisał się w drugiej części spotkania, to podczas pierwszej odsłony było go... niewiele. "Jeszcze ani razu nie wypowiedzieliśmy nazwiska "Lewandowski". Dopiero teraz wspominamy o Polaku. To wymowne" - przekazali komentatorzy Canal+ Sport po pierwszym kwadransie. Niebawem dowiemy się zatem, jak oceniły go za to starcie hiszpańskie media.

Po 18 rozegranych meczach FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli LaLiga z dorobkiem 38 punktów. Liderem jest Girona (44 pkt), która wyprzedza Real Madryt (42 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarzy Xaviego odbędzie się 22 grudnia, kiedy towarzysko zmierzą się z meksykańskim Clubem America.