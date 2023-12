FC Barcelona uciekła spod topora. Tak wygląda tabela LaLiga [TABELA]

FC Barcelony po dwóch ostatnich kolejkach mocno skomplikowała swoją sytuację w tabeli. Obrońcy tytułu mistrza Hiszpanii nie wygrali dwóch meczów z rzędu. Najpierw przegrali u siebie 2:4 z prowadzącą w lidze Gironą, a potem zremisowali na wyjeździe z Valencią 1:1. Tym samym pozwolili się dogonić Atletico Madryt i spadli dopiero na czwarte miejsce. A jak przedstawia się to teraz?

Problemy FC Barcelony. Uniknęli kompromitacji

Przed meczem z Almerią zespół Roberta Lewandowskiego miał w dorobku 35 punktów. Jego starta do lidera wynosiła dziewięć, a do drugiego Realu Madryt - siedem punktów. Tyle samo punktów co FC Barcelona miało Atletico, ale dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyżej bili piłkarze Diego Simeone.

Piłkarze Xaviego, zamiast rzucić się do odrabiania strat, byli blisko kolejnej wpadki. W meczu z Almerią dwukrotnie obejmowali prowadzenie i dwukrotnie je tracili. Bolesna była zwłaszcza druga stracona bramka po koszmarnym błędzie bramkarza Inakiego Peni i strzale na pustą bramkę Edgara. Nad zespołem zawisło widmo remisu 2:2, ale wtedy decydującą bramkę na 3:2 zdobył Sergi Roberto. Tym samym dał FC Barcelonie zwycięstwo i awans na trzecie miejsce kosztem Atletico.

Oto tabela LaLiga. FC Barcelona wraca na podium. Jak odpowiedzą rywale?

Liderem z dorobkiem 44 punktów pozostaje Girona. Dwa punkty mniej ma drugi Real Madryt. FC Barcelona traci do nich odpowiednio sześć i cztery punkty. Oba kluby rozegrały jednak jeden mecz mniej niż FC Barcelona. Szansę na odpowiedź będą miały już w czwartek 21 grudnia. Girona o 19:00 zmierzy się na wyjeździe z Betisem, a Real o 21:30 z Deportivo Alaves. Nad Atletico Katalończycy mają trzy punkty przewagi. Sytuacja ta utrzyma się co najmniej do soboty 23 grudnia. Wtedy to madrytczycy o 16:15 zagrają z FC Sevillą.

Miejsca dające prawo gry w europejskich pucharach zajmują także piąty Athletic Bilbao i Real Sociedad. Do FC Barcelony tracą kolejno sześć i osiem punktów. One również rozegrały jeden mecz mniej. Na przeciwległym biegunie jest za to środowy rywal Katalończyków. Almeria w tym sezonie jeszcze nie wygrała. Po pięciu remisach ma pięć punktów i zajmuje ostatnie 20. miejsce w tabeli. Do niezagrożonego spadkiem 17. miejsca (obecnie zajmowanego przez Cadiz) traci dziewięć punktów.

Skrócona tabela LaLiga po meczu FC Barcelona - Almeria: