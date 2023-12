Oto skład Barcelony na mecz z Almerią. Wiadomo, co z Lewandowskim

Robert Lewandowski w ostatnich tygodniach jest mocno krytykowany przez hiszpańską prasę. Wszystko przez rażącą nieskuteczność, która odbija się na wynikach całej drużyny. FC Barcelona nie wygrała trzech ostatnich meczów - przegrała z Gironą i Royalem Antwerp, a następnie tylko zremisowała z Valencią. W sumie od powrotu ze zgrupowania reprezentacji Polski Lewandowski rozegrał w barwach mistrza Hiszpanii sześć meczów i strzelił tylko jednego gola. Szansę na podreperowanie statystyk będzie miał w środowym meczu z Almerią.

Robert Lewandowski przełamie się w meczu z Almerią? Xavi wybrał skład FC Barcelony

Spotkanie na Estadi Olimpic w ramach 18. kolejki LaLiga rozpocznie się dokładnie o godzinie 19:00. FC Barcelona powinna być murowanym faworytem. Almeria od początku sezonu spisuje się katastrofalnie. Po 17 meczach wciąż nie ma na koncie ani jednej wygranej. W tabeli z zaledwie pięcioma punktami za pięć remisów zajmuje ostatnią 20. pozycję. Wydaje się więc, że w tym momencie jest idealnym rywalem, by odblokował się Robert Lewandowski. Z takiego założenia zapewne wyszedł sam trener, bo Polak mimo krytyki znalazł się w wyjściowej jedenastce.

Xavi Hernandez już wybrał skład, o czym poinformował klub w mediach społecznościowych. W bramce pod nieobecność kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena ponownie zagra Inaki Pena. Linię obrony stworzy czwórka: Joao Cancelo, Ronald Araujo, Andreas Christensen oraz Alejandro Balde. W pomocy ma wystąpić trio: Fermin Lopez, Sergi Roberto i Ilkay Guendogan. W ataku u boku Lewandowskiego wyjdą z kolei Raphinha i Joao Felix.

Skład FC Barcelony na mecz z Almerią:

Pena - Cancelo, Araujo, Christensen, Balde - Lopez, Sergi Roberto, Guendogan - Raphinha, Lewandowski, Felix

Mecz FC Barcelona - Almeria odbędzie się w środę 20 grudnia o 19:00. W tym momencie ekipa Roberta Lewandowskiego zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów (35) co trzecie Atletico Madryt. Do prowadzącej Girony traci ich aż dziewięć, a do drugiego Realu Madryt - siedem.