Zero wątpliwości! Pini Zahavi ujawnił przyszłość Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski w ostatnim czasie znajduje się na ustach nie tylko polskich, ale także kataloński mediów, z uwagi na słabą dyspozycję, która negatywnie wpływa na wyniki FC Barcelony. - Teraz przed meczami Barcelony otwierasz gazetę, a tam osiem na 10 artykułów jest o Lewandowski - mówił niedawno dla Sport.pl Piotr Urban. Polski napastnik kryzys skuteczności, a jego drużyna nie potrafi wygrać od trzech meczów. Najpierw uległa Gironie (2:4) oraz Antwerpii (2:3), a w miniony weekend zremisowała z Valencią (1:1).

Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się sprzeczne informacje ws. przyszłości 35-latka. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, lecz w przyszłym sezonie jego zarobki wzrosną o kolejne sześć milionów euro, co w sumie da 32 miliony euro brutto za dwanaście miesięcy gry dla Barcy. Klub z Katalonii wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i taka pensja zawodnika, który nie spełnia wymagań gry na najwyższym poziomie, może być utrapieniem.

Z tego powodu zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień nt. ewentualnych przenosin Roberta Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej. Ukrócić postanowił je Pini Zahavi, agent polskiego napastnika. "Przyszłość Lewego? Oczywiście zostaje w Barcelonie" - powiedział, cytowany przez Fabrizio Romano. Pini Zahavi we wtorek przyleciał do Barcelony. Rano spotkał się z Deco, dyrektorem sportowym klubu, a wieczorem odbył rozmowę z Joanem Laportą, prezydentem Barcy, w jednej z restauracji.

Izraelski agent piłkarski interesy Roberta Lewandowskiego zaczął reprezentować zimą 2018 roku i to on przeprowadził jego przenosiny na Camp Nou. Pod skrzydłami jego agencji - Gol International - są także m.in. Christopher Nkunku czy Marcin Bułka.

W środę Robert Lewandowski będzie miał idealną okazję na przełamanie. FC Barcelona zmierzy się na swoim boisku z Almerią, ostatnią drużyną La Liga. Pierwszy gwizdek o godz. 19:00.