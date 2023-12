Fatalne wieści dla Barcelony! Znowu to samo. Kolejny cios

68 - tyle spotkań przegapił już Pedri w swojej karierze z powodu kontuzji. A mowa o 21-letnim zawodniku, który na poważne w dorosłym futbolu i FC Barcelonie zaczął grać od sezonu 2020/2021. Od tamtego czasu rozegrał dla katalońskiego zespołu 120 meczów, czyli łatwo można zauważyć, że przegapił około 1/3 możliwych spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Pedri na pewno nie zagra już w 2023 roku i może przegapić Superpuchar Hiszpanii

Tylko w tym sezonie z powodu problemów z udem Pedri opuścił 12 spotkań FC Barcelony, a teraz ta liczba wzrośnie. Dlaczego? W końcu wydawało się, że po niedzielnym meczu z Valencią (1:1) nic mu nie dolega. I tak też było do czasu wtorkowego treningu.

"Na porannej sesji treningowej Pedri otrzymał uderzenie, w wyniku którego doznał kontuzji mięśniowej. Nie zagra w najbliższym meczu, a jego powrót będzie zależał od stanu jego zdrowia" - poinformowała FC Barcelona w krótkim komunikacie.

Pedriego od dłuższego czasu nękają kontuzje mięśniowe, a katalońskie media nie potrafią ocenić, na jak długo wypadnie tym razem 21-latek. Na pewno nie zagra z Almerią i w towarzyskim meczu z Clubem America w Stanach Zjednoczonych, który zostanie rozegrany w piątek 22 grudnia. Javi Miguel z dziennika "AS" przekazał, że pomocnik będzie pauzował dwa tygodnie, czyli na początku stycznia mógłby wrócić na boisko. Z kolei katalońska stacja TV3 mówi o nawet trzech tygodniach przerwy, a to spowodowałoby, że Pedri najpewniej nie zagrałby w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który rozpocznie się 11 stycznia w Arabii Saudyjskiej.

W Barcelonie na pewno będą z uwagą przyglądać się sytuacji pomocnika, którego powrót był wielokrotnie opóźniany po urazach. Pewne jest to, że w środowym meczu z Almerią Xavi Hernandez nie będzie mógł w środku pola liczyć na Pedriego, Gaviego (z powodu kontuzji kolana nie zagra do końca sezonu) oraz Frenkiego de Jonga (pauzuje za kartki). A to spotkanie rozpocznie się o 19:00. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.