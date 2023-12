Hiszpanie wbili szpilkę w Lewandowskiego. A jego rywala wychwalają

- Lewandowski nie jest wyjątkiem pod względem braku skuteczności. Zawodzimy jako cały zespół. Mamy dziewięć punktów mniej niż w poprzednim sezonie i wiem, że popełniliśmy błędy. Myślę, że ogólnie nasza gra wygląda lepiej, ale brakuje nam skuteczności i efektywności, co jest uciążliwe - mówił Xavi Hernandez na wtorkowej konferencji prasowej przed meczem z Almerią.

FC Barcelona w ostatnich trzech meczach poniosła dwie porażki (2:4 z Gironą, 2:3 z Antwerpią) i zremisowała 1:1 z Valencią. Jednocześnie w tych spotkaniach piłkarze Barcelony wygenerowali xG (oczekiwane bramki) na poziomie 8, czyli powinni strzelić osiem bramek, a zdobyli "tylko" pięć. Wpływ na to na pewno ma nieskuteczność m.in. Roberta Lewandowskiego, który zaliczył fatalne pudło w meczu z Gironą.

Hiszpański dziennik zachwyca się Ferranem Torresem. "Najwyższa pora"

Atak mistrzów Hiszpanii rozczarowuje, ale "Mundo Deportivo" wskazało zawodnika, który w ostatnich trzech meczach "zrewolucjonizował" grę Barcelony w ofensywie. Mowa o Ferranie Torresie, który z Gironą zaliczył asystę, a z Antwerpią trafił do siatki. "Gdy wchodził na boisko, to wydarzało się wiele rzeczy" - czytamy w artykule. Dalej Hiszpan został zestawiony z Joao Felixem i Robertem Lewandowskim. Szczególnie z Polakiem gazeta obeszła się bez skrupułów.

"Po jego wejściach działo się więcej rzeczy niż gdy na boisku był statyczny Joao Felix, albo unieruchomiony Lewandowski, który plątał się, miał problem z kontrolą piłki i podejmował same złe decyzje" - podkreślono w porównaniu. Zdaniem "Mundo Deportivo" Torres był o wiele bardziej dynamiczny od dwóch kolegów z zespołu i impetem penetrował boisko.

Chociaż Felix zdobył gola z Valencią, to zdaniem gazety Torres przez minutę zrobił więcej w tamtym spotkaniu niż Portugalczyk przez 70. "Jego morale jest wysokie. Najwyższy czas to wykorzystać" - napisano w podsumowaniu. Można więc się spodziewać, że jest to apel dziennikarzy do posadzenia na ławce Felixa albo Roberta Lewandowskiego.

A jak czysto liczbowo wyglądają Robert Lewandowski i Ferran Torres? Polski napastnik w 20 meczach strzelił dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. Z kolei Hiszpan w 22 występach sześciokrotnie trafiał do siatki rywali i trzykrotnie asystował kolegom. Chociaż Torres ma więcej występów, to rozegrał o wiele mniej minut od starszego kolegi. Lewandowski był na boisku 1574 minuty, a Torres przez 1013 minut.

W środę 20 grudnia o 19:00 FC Barcelona podejmie przed własną publicznością Almerię w ostatnim meczu ligowym w tym roku. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.