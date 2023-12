Media: Barcelona zdecydowała ws. Lewandowskiego. Chodzi o transfer

Robert Lewandowski nie notuje najlepszych występów w tym sezonie w barwach Barcelony. Co prawda Polak ma dziewięć goli i cztery asysty po 20 meczach, ale często jest krytykowany przez hiszpańskie media. Mimo to Lewandowski też jest broniony. - Krytykowanie Lewandowskiego powinno się skończyć. Nie jest tak, że on nic nie robi, żeby strzelać gole. Cały czas chce, robi wiele, by pomóc drużynie. Moim zdaniem Lewandowski wróci do regularnego strzelania. Jeżeli nie zmieni swojego podejścia i dalej będzie tak pracować, to w końcu sytuacja się odwróci - uważa Miguel Bossio, były gracz Valencii.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Barcelona jest przekonana

Marokański dziennikarz Achraf Ben Ayad poinformował w serwisie X o najbliższych planach Barcelony dot. poszczególnych piłkarzy, a także Xaviego Hernandeza. Jedna z opublikowanych wiadomości dotyczyła Roberta Lewandowskiego. Zdaniem dziennikarza beIN Sports, władze Barcelony są przekonane, że Polak nie odejdzie z klubu latem przyszłego roku. To oznacza, że Barcelona nadal wierzy w Lewandowskiego, mimo jego obecnie słabszej dyspozycji.

Warto dodać, że kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku. Wcześniej dziennik "Sport" podawał, że gdyby klub z Katalonii zdecydował się na sprzedanie Lewandowskiego, to mógłby przeznaczyć pieniądze na sprowadzenie Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Wcześniej kapitan reprezentacji Polski był łączony z przenosinami do jednego z klubów występujących w Arabii Saudyjskiej. Latem tego roku Barcelona odrzuciła ofertę za Polaka opiewającą na 40 mln euro, a Al-Ittihad miało oferować mu kontrakt na poziomie 100-150 mln euro za sezon.

Barcelona podjęła decyzję ws. Xaviego. I klub jest pewny pozostania gwiazdy

Achraf Ben Ayad odniósł się też do sytuacji Xaviego w Barcelonie. Zdaniem dziennikarza z Maroka, Xavi pozostanie trenerem pierwszego zespołu bez względu na to, co się stanie. "Barcelona widzi szansę na wygranie Ligi Mistrzów" - czytamy we wpisie. To zatem pokrywa się z wieściami hiszpańskich mediów, które podają, że prezes Joan Laporta nie zamierza dokonywać zmiany trenera przed końcem trwającego sezonu.

Pojawiają się też wieści nt. Ronalda Araujo. Ben Ayad uważa, że władze Barcelony są pewne, iż defensor z Urugwaju nie odejdzie z klubu. Araujo chce pozostać w klubie mimo faktu, że, zgodnie z doniesieniami, interesuje się nim Bayern Monachium. Urugwajczyk miał nawet odbyć rozmowę z Thomasem Tuchelem, a Bayern był gotowy zaoferować Barcelonie 60 mln euro zimą za jej gwiazdę.

Obecnie Barcelona zajmuje trzecie miejsce w lidze hiszpańskiej z 35 punktami i traci dziewięć do prowadzącej Girony.