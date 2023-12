"Myślę, że Barcelony nie stać na to, by zatrudnić Krychowiaka..."

Miesiąc temu reprezentacja Hiszpanii ograła 3:1 Gruzję, ale w trakcie spotkania poważnej kontuzji nabawił się Gavi, który być może już stracił obecny sezon. To nie tylko ogromna strata dla kadry, ale przede wszystkim dla Barcelony, której trudno wypełnić lukę po walecznym środkowym pomocniku. No więc hiszpańska prasa zaczęła już szukać kandydatów, którzy mogliby zastąpić Gaviego.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa wie, dlaczego odpadli z pucharów

"Mundo Deportivo" podało listę potencjalnych następców. To Renato Sanchez (AS Roma), Kalvin Phillips (Manchester City), Andrey Santos (Chelsea, obecnie na wypożyczeniu w Nottingham Forrest), Thomas Partey (Arsenal), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Yann M'Vila (bez klubu) i Grzegorz Krychowiak.

"33-letni Grzegorz Krychowiak może pochwalić się bogatą karierą międzynarodową. Najlepsze sezony święcił w Sevilli, a 100 występów w reprezentacji Polski (pięć goli) świadczy o jego wielkim doświadczeniu. Chociaż jego najlepsze lata już minęły, to w tym sezonie również imponuje formą w Arabii Saudyjskiej. Rozegrał 20 meczów, na murawie spędził aż 1721 minut, strzelając trzy bramki i notując asystę" - czytamy, choć przecieramy oczy ze zdumienia. Zdziwiony pomysłem "Mundo Deportivo" jest także Jacek Kurowski z TVP Sport.

"Ci, którzy wymyślają takie rzeczy, powinni wziąć pod uwagę jego zarobki w Arabii Saudyjskiej i Barcelonie. One się pewnie będą znacząco różnić. Grzegorz grał już w wielkich klubach - w Sevilli i PSG. Myślę, że Barcelony nie stać na to, by go zatrudnić" - powiedział wprost Kurowski.

W tym samym programie "Meczyków" głos zabrał Maciej Kruk, ekspert Eleven Sports od ligi hiszpańskiej.

"Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, o działanie na pozycji pomocnika i rozwiązania na boisku, to jest już piłkarz w Barcelonie, który robi to bardzo wolno - Oriol Romeu. Myślę, że jak on robi to wolno, to Krychowiak robi to x razy wolniej od niego. Doceniamy jego karierę i to, że taka informacja się pojawia, ale inaczej niż w kategorii żartu nie możemy tego odbierać" - stwierdził Kruk.

Trudny sezon Abhy

Polski pomocnik Abhy wystąpił w tym sezonie w 17 spotkaniach ligi saudyjskiej, strzelił trzy gole i miał asystę. Jego drużyna zajmuje dopiero 16. miejsce po 17 kolejkach. W ostatnim czasie Krychowiak zrezygnował z gry w kadrze, ale kibice zbytnio się tym nie przejęli, bo w ostatnich miesiącach pomocnik mocno zawodził.

W trakcie kariery Krychowiak grał dla takich klubów jak m.in.: Al-Shabab, Krasnodar, AEK Ateny, Lokomotiw Moskwa, PSG, Sevilla, West Brom, Nantes, Stade Reims czy Bordeaux.