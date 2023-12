Przedziwna reakcja Realu po kontuzji gwiazdy. Ancelotti będzie wściekły

Real Madryt dobrze radzi sobie w ostatnich tygodniach i to mimo poważnych osłabień. Z powodu kontuzji poza grą pozostają Thibaut Courtois, Eder Militao, Eduardo Camavinga, a także Vinicius Junior. W minioną niedzielę do tego grona dołączył David Alaba. Austriak doznał zerwania więzadeł krzyżowych w lewym kolanie w meczu z Villarrealem (4:1) i opuścił plac gry już w 35. minucie. Na dramat obrońcy zareagował sam Robert Lewandowski, a więc kolega z czasów wspólnej grze w Bayernie. "Bądź silny" - napisał na Instagramie, zamieszczając wymowne zdjęcie. Na uraz Alaby zareagował też Carlo Ancelotti, który otwarcie mówił o konieczności dokonania wzmocnień na środku defensywy. Jednak inne zdanie w tej sprawie wyraziły władze klubu.

Władze Realu podjęły decyzję ws. zastępstwa za Alabę. Ancelotti będzie wściekły

Jak donosi "Marca", Real nie zamierza przeprowadzać żadnego transferu zimą. Zamiast tego postara się wypełnić lukę po Alabie z dostępnych zawodników. Mowa o Aurelienie Tchouamenim, który ma zostać cofnięty do obrony, a także o Nacho i Antonio Ruedigerze. Niewykluczone, że szansę otrzymają też piłkarze z Realu Madryt U-19. Mowa m.in. o Alvaro Carrillo, Marvelu czy Jacobo Ramonie.

Taką właśnie decyzję podjęły władze klubu, co raczej nie przypadnie do gustu Ancelottiemu. Co więcej, rzekomo szefowie Realu nie rozważają nawet opcji wypożyczenia do końca sezonu, jak miało to miejsce w przypadku Kepy Arrizabalagi, który dołączył do wicemistrzów Hiszpanii w sierpniu 2023 roku, po kontuzji Courtois.

Real może zdecydować się na transfer, ale lewego obrońcy

To jednak nie koniec szokujących wieści. Media przekazały, że Real rozważa ewentualne wzmocnienie lewej obrony. Głównym celem transferowym ma być Alphonso Davies. I to właśnie ten transfer jest priorytetem, choć na lewej defensywie zawodnicy nie narzekają na problemy zdrowotne.

Mimo plagi kontuzji Real dobrze radzi sobie w tym sezonie. W Lidze Mistrzów wygrał sześć spotkań i z kompletem punktów awansował do 1/8 finału. Na tym etapie rywalizacji zmierzy się z RB Lipsk. Liczy się też w grze o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie zajmuje drugie miejsce w La Liga i do lidera, Girony traci zaledwie dwa punkty.

Teraz przed Realem ostatni mecz w tym roku. Piłkarze Ancelottiego zmierzą się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Trener będzie miał jednak ograniczone pole manewru jeśli chodzi o linię defensywy.