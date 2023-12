Największa sensacja sezonu się nie zatrzymuje! Oni są niesamowici

"Dotychczas futbolowa Katalonia kojarzyła się głównie z Barceloną, ale w tym sezonie to inny klub jest wizytówką regionu. Po pierwszych kolejkach większość kibiców myślała, że to efemeryda, lecz nastał grudzień, za chwilę półmetek sezonu, a Girona wciąż jest na szczycie La Liga" - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl przed hitowym spotkaniem Girony z Barceloną w pierwszej połowie grudnia. W nim Girona wygrała 4:2. Klub z Katalonii jest określany absolutną rewelacją tego sezonu, porównywaną do Leicester City z sezonu 15/16, który wówczas wygrał Premier League. Czy podobnie będzie w Hiszpanii?

Znakomite wejście w mecz. Girona prowadziła już 2:0 po pierwszej połowie

Rywalem Girony w 17. kolejce było Deportivo Alaves, czyli jeden z zespołów, który do samego końca sezonu może być zamieszany w walkę o utrzymanie. Od samego początku lider ligi hiszpańskiej ruszył do ataku i chciał jak najszybciej wyjść na prowadzenie. Ostatecznie to się udało w 23. minucie, gdy Antonio Sivera obronił uderzenie Yana Couto, ale wybił piłkę wprost na głowę Artioma Dowbyka, który skorzystał z zamieszania w polu karnym Alaves i strzelił gola. To było jego dziewiąte trafienie w Primera Division.

Po pierwszej połowie Girona prowadziła 2:0. Wszystko zaczęło się od indywidualnej akcji Couto na prawym skrzydle w 42. minucie. Brazylijczyk wszedł w drybling, wbiegł w pole karne i zagrał płasko do Cristiana Portu. Skrzydłowy Girony uderzył w stronę dalszego słupka, piłka przeszła między nogami obu obrońców Alaves i wpadła do bramki. W pierwszej połowie Alaves oddało zaledwie jeden celny strzał, ale Girona miała pełną kontrolę nad spotkaniem.

Dowbyk ma już dziesięć goli w LaLiga. Pewna wygrana Girony

Przy trzecim golu Girony ponownie sporą rolę odegrał Yan Couto. Brazylijczyk znów wbiegł w pole karne, ale został sfaulowany przez Javiego Lopeza. Po tym faulu sędzia odgwizdał rzut karny dla Girony, do którego w 59. minucie podszedł Dowbyk. Ukrainiec uderzył wprost w środek bramki, a bramkarz rzucił się w swoją lewą stronę i nie wyczuł intencji strzelca. To był dziesiąty gol Dowbyka w tych rozgrywkach. Lider Primera Division był już pewny wygranej, więc pod koniec meczu skupił się na defensywie.

Deportivo Alaves miało zdecydowanie więcej szans w drugiej połowie od rywala, a w jednej z akcji w końcówce piłka uderzyła w poprzeczkę bramki strzeżonej przez Paulo Gazzanigę. Ostatecznie Girona skończyła mecz z czystym kontem i pozostała liderem ligi. Obecnie zespół prowadzony przez Michela ma 44 punkty po 17 meczach i ma dwa punkty przewagi nad Realem Madryt. Jej przewaga nad trzecią Barceloną wynosi aż dziewięć punktów. Girona ma serię jedenastu meczów we wszystkich rozgrywkach bez porażki.

W ostatnim ligowym meczu w 2023 roku Girona zagra na wyjeździe z Realem Betis. To spotkanie odbędzie się w czwartek 21 grudnia o godz. 19:00.