Brutalne słowa o Lewandowskim. "Jak, ktoś tak cholernie powolny i niezdarny..."

W sobotni wieczór Barcelona zremisowała z Valencią 1:1. Prowadzenie dał jej Joao Felix, ale za sprawą Hugo Guillamona rywale wyrównali. Katalończycy mieli okazje, by zamknąć mecz i podwyższyć prowadzenie. Po spotkaniu trener mistrzów Hiszpanii Xavi zdiagnozował problem swojego zespołu. - Powinniśmy zdobyć gola na 2:0, ale tego nie zrobiliśmy. Tego nam brakuje w tym sezonie. Musimy być jednym z najgorszych zespołów pod względem efektywności - powiedział.

- Dylemat Lewandowskiego paraliżuje Barcelonę - czytamy w tytule artykułu - pisze Josef Ebner na łamach "Die Presse". I dodaje: - Przynajmniej obserwatorzy klubu znaleźli przeszkodę. To Robert Lewandowski.

Polski napastnik ma w tym sezonie wielki problem z wykorzystywaniem sytuacji. Przekłada się to także na statystyki całego klubu. Jak wyliczył dziennik "Marca", Barcelona zajmuje dopiero 58. miejsce pod względem zamieniania szans pod bramką przeciwnika na gole. Katalończycy oddali w tym sezonie już 275 strzałów, co przełożyło się na 31 trafień. Oznacza to, że mistrzowie Hiszpanii zdobywają bramkę co... dziewięć strzałów.

- Polak kasuje rocznie 50 milionów euro, ale rzadko strzela gole. Stoi na drodze do nowego otwarcia - uważa Ebner.

Wątpliwości nie ma także Graham Hunter, kronikarz klubu, autor książek, którego cytuje Ebner: - Każdy, kto po raz pierwszy zobaczy Lewandowskiego, będzie się zastanawiał, jak do cholery ktoś tak niezdarny, powolny i niezdarny może grać dla mistrzów Hiszpanii - czytamy.

Przypomnijmy, że lada dzień do Barcelony dołączy Vitor Roque. To brazylijski talent, który ma rywalizować z Lewandowskim o miejsce w składzie. O ile oczywiście Polak zostanie w Katalonii. Nie brakuje głosów, że już zimą może opuścić Hiszpanię. Zainteresowane usługami kapitana naszej kadry są kluby z Arabii Saudyjskiej. Głos w tej sprawie zabierał już prezydent katalońskiego klubu - Joan Laporta.

Kolejny mecz Barcelony już 20 grudnia. Jej rywalem będzie zamykająca tabelę Almeria.