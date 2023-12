Lewandowski pokazał klasę. Co za słowa!

Latem 2021 roku wygasła umowa Davida Alaby z Bayernem Monachium, więc Austriak jako wolny gracz podpisał kontrakt z Realem. W Madrycie rozegrał już 102 mecze oraz wygrał Ligę Mistrzów w 2022 r. W tym sezonie uniwersalny obrońca, mogący występować także w pomocy, wystąpił 17 razy. W niedzielę "Królewscy" rozbili 4:1 Villarreal, a Nacho Fernandez już w 35. minucie musiał zastąpić kontuzjowanego Alabę.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Niestety, potwierdził się najczarniejszy ze scenariuszy, bo 105-krotny reprezentant Austrii uszkodził przednie więzadło krzyżowe ACL. A to oznacza, że kilka miesięcy przerwy lub nawet koniec sezonu dla piłkarza.

Hiszpańskie media twierdzą, że Real poszuka wzmocnień podczas styczniowego okienka transferowego. Zastąpić Alabę może Francuz Leny Yoro z Lille lub Portugalczyk Goncalo Inacio z lizbońskiego Sportingu. Real pomimo braku Alaby i tak będzie faworytem w starciu z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów, które odbędzie się w lutym. W lidze hiszpańskiej Real jest liderem, ale ma tylko punkt przewagi nad Gironą, które jednak rozegrała mecz mniej.

Lewandowski wspiera Alabę

David Alaba występował w Bayernie Monachium przez dekadę, a przez siedem lat dzielił szatnię z Robertem Lewandowskim. I obaj mieli dobry kontakt. Wystarczy przypomnieć niedawne słowa Alaby, który kilka miesięcy temu został zapytany o Polaka w Barcelonie.

- Nie jestem zaskoczony, jego formą. Znam go bardzo dobrze z czasów, gdy byłem w Monachium. To, co robi w Hiszpanii, przez lata widziałem na własne oczy w Niemczech. Jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Pokazał to raz po raz w ostatnich latach i robi to ponownie w tym sezonie - powiedział Alaba.

A teraz, tuż po kontuzji Alaby, zabrał głos Polak. Lewandowski opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Davidem i podpisem "stay strong", a więc "bądź silny".

Lewandowski wsparł Alabę Instagram