Niepokojące obrazki z Lewandowskim. Hiszpanie zauważyli, co robił przed meczem

FC Barcelona w minioną sobotę zremisowała 1:1 z Valencią po golu Joao Felixa, a kolejny kiepski mecz rozegrał Robert Lewandowski. Napastnik wyglądał znacznie lepiej niż w starciu z Antwerpią, ale po raz kolejny zszedł z boiska bez gola i po zmarnowaniu kilku niezłych okazji. Kryzys Lewandowskiego trwa, a hiszpańskie media rozpisują się o nim niemal codziennie. Tym razem wskazały, że już przed meczem Polak nie wyglądał najlepiej.

Tego nie pokazały kamery. Robert Lewandowski ma problemy nawet przed meczem

Dziennikarze portalu lavanguardia.com postanowili uwydatnić kryzys Roberta Lewandowskiego, opisując jego poczynania jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu z Valencią. Z relacji dowiadujemy się, że napastnik ma problemy ze zdobywaniem goli nawet na rozgrzewce. Ich zdaniem to właśnie przygotowania do spotkania mogą pokazać, czy zawodnik będzie dobrej dyspozycji. Niestety tego nie pokazują kamery telewizyjne.

"Pierwszy strzał Lewandowskiego wylądował na poprzeczce. Z drugim problemów nie miał 17-letni bramkarz Diego Kochen" - czytamy w relacji dziennikarzy, którzy zaznaczają, że kolejne uderzenia Polaka były znacznie lepsze.

Jednak powodów do optymizmu jest niewiele - Lewandowski do siatki trafił dopiero w szóstej próbie. Później zdobył jeszcze jednego gola i rozgrzewka się zakończyła. Zaledwie dwa gole na siedem strzałów to bilans 35-latka przed meczem na stadionie Mestalla. "Już tam czuł, że nie będzie miał łatwego meczu" - czytamy w podsumowaniu.

Podobnie kiepsko jak Lewandowski mieli wyglądać jego koledzy, którzy też mają problemy ze skutecznością. Było to widać także w trakcie meczu, kiedy zdobyli zaledwie jednego gola po 16 strzałach i przy statystyce oczekiwanych goli na poziomie 3,52.

W tym sezonie La Liga Barcelona zdobyła 31 goli i pod tym względem jest piąta w lidze. Z kolei Robert Lewandowski z ośmioma trafieniami jest piątym strzelcem hiszpańskiej ekstraklasy. Szansę na poprawienie dorobku piłkarze Xaviego będą mieli już w środę 20 grudnia o 19:00, kiedy to zmierzą się u siebie z Almerią.