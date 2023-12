Kłopoty Lewandowskiego. Ta okładka mówi wszystko

Robert Lewandowski ostatnio mocno rozczarowuje działaczy i kibiców FC Barcelony. Do tej pory we wszystkich rozgrywkach tego sezonu w klubowych barwach zdobył raptem dziewięć bramek. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu miał ich dwa razy więcej. Hiszpanie zaczęli już realnie myśleć o znalezieniu zastępcy polskiego napastnika. Najlepiej świadczy o tym poniedziałkowa okładka katalońskiego dziennika "Sport".

Sygnał dla Lewandowskiego. Jego "następcy" trafili na okładkę. Zniecierpliwienie?

Znaleźli się na niej dwaj piłkarze, którzy w najbliższym czasie mogliby wejść w buty Lewandowskiego. To Vitor Roque oraz Marc Guiu. Pierwszy zasili ekipę mistrza Hiszpanii w zimowym oknie transferowym i będzie dostępny w drugiej części sezonu. Drugi jest wychowankiem FC Barcelony, grającym w zespole młodzieżowym. W tym sezonie potwierdził, że ma ogromny talent. Dostał szanse gry w pierwszej drużynie i je wykorzystał.

"Dwa rozwiązania dla Xaviego" - tak brzmi tytuł, jaki znalazł się na pierwszej stronie i odnosi do wspomnianej dwójki. Dla Lewandowskiego to jasny sygnał, że jego pozycja słabnie. Do tego stopnia, że media w jego miejsce domagają się wystawienia 18- i 17-latka. W artykule "Dziecięce rozwiązanie dla Xaviego" dziennikarze sugerują, że trener, aby poprawić skuteczność drużyny, musi postawić na młodzież. Odbyłoby się to oczywiście kosztem Polaka.

Media naciskają na Xaviego. Młodzież zamiast Lewandowskiego. "Jest gotowy"

Jak czytamy w artykule: "Xavi ma rację, mówiąc, że wciąż jest czas na odwrócenie sytuacji, ale musi to zrobić teraz". Oznacza to, że dziennik sugeruje trenerowi odważniejsze decyzje. Taką byłoby postawienie od początku na Vitora Roque. Gazeta przywołała jego dotychczasowe statystyki. "Strzelił 12 goli i miał trzy asysty w 1721 minut. Oznacza to, że zdobywa 0,63 gola co 90 minut. Jego wyniki w Athletico Paranaense są dobre, ale ci, którzy go dobrze znają, są przekonani, że jego potencjał jest większy" - czytamy.

W odwodzie zostaje także Marc Guiu. "Odkąd jako dziecko dołączył do Barcelony, a szczególnie w tym sezonie wykorzystuje każdą minutę, jaką ma" - komplementuje "Sport". 17-latek do tej pory pojawił się w jednym meczu z La Liga. Wszedł z ławki przeciwko Athletikowi Bilbao i od razu strzelił gola na wagę zwycięstwa. Kapitalne wejście zaliczył także w Lidze Mistrzów. Przeciwko Royal Antwerp również wszedł na końcowe minuty i trafił do siatki. "Jest gotowy, aby robić to dalej, jeśli zajdzie taka potrzeba" - podsumowuje dziennik.