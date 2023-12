Te słowa o Lewandowskim brzmią jak wyrok. "Droga do piekła. Może nie wrócić"

Robert Lewandowski kolejny raz zanotował bardzo przeciętny występ. W meczu z Valencią co prawda miał kilka przebłysków, aktywnie uczestniczył w grze, oddawał strzały, ale ostatecznie gola nie strzelił, a FC Barcelona tylko zremisowała 1:1. Występ Lewandowskiego podzielił hiszpańską prasę. Jedni dostrzegli wyraźny postęp w jego grze, inni twierdzili, że to nie wystarcza. Ku tej drugiej opinii przychyla również Eduardo Martin Santos. Dziennikarz portalu fcbarcelonanoticias.com stwierdził dobitnie: "Lewandowski kontynuuje drogę do piekła".

Dziennikarz już skreślił Lewandowskiego. "Wyszedł na ostatnią prostą kariery"

Występu na Mestalla nie krytykował tak bardzo, jak ogólnej postawy naszego napastnika w tym sezonie. Jak zauważył, Lewandowski ma wyraźny problem w zdobywaniu bramek na wyjeździe, o czym również pisaliśmy na Sport.pl. W samej grze wciąż dostrzega wiele mankamentów. - Lewandowski próbował od pierwszej minuty i kilkakrotnie strzelał na bramkę Mamardashvilego, ale bramkarz był górą i były napastnik Bayernu się cofnął. Pomimo pewnej poprawy, zawodnik z numerem "9" nadal był niezdarny w kontrolowaniu piłki oraz powolny w pobliżu lub wewnątrz pola karnego. To dla niego typowe w tej kampanii, dlatego jego przypadek jest już alarmujący - napisał.

Santos postawił wręcz hipotezę, że najlepszej wersji Lewandowskiego już nigdy nie zobaczymy. - Mając 35 lat, Lewandowski wyszedł już na ostatnią prostą swojej kariery, a w roku 2023 jego statystyki, ale przede wszystkim gra wyraźnie się pogorszyły. Po rozpoczęciu drugiej części poprzedniej kampanii po mistrzostwach świata Polak zaczął grać gorzej, a to tylko uwydatniało się wraz z upływem kolejnych tygodni i miesięcy. W tej chwili, już prawie w 2024 roku, mało kto uważa, że "killer" może wrócić do poziomu, który prezentował rok wcześniej - stwierdził.

Co w takim razie z przyszłością Lewandowskiego w Barcelonie? Dziennikarz wprost nazwał Polaka "gorącym kartoflem", a to jasny sygnał, że dla wielu osób nie jest już mile widziany w klubie. - Gdyby Barcelona otoczyła go lepiej i nie wywierała na nim takiej presji, jak teraz, być może dzięki cierpliwości odzyskałby swój poziom. Niestety, to wszystko jest teraz utopią i dlatego większe nadzieje klub pokłada w Vitorze Roque - zakończył Santos.