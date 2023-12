Lewandowski kozłem ofiarnym. W Hiszpanii przejrzeli na oczy. "Mają obsesję"

FC Barcelona w sobotnim meczu z Valencią zaliczyła kolejną wpadkę. Remis 1:1 na Mestalla może sprawić, że Girona i Real Madryt odskoczą jej w tabeli o kolejne punkty. Krytyka jak zwykle w ostatnich tygodniach skupia wokół Roberta Lewandowskiego. Polak ponownie schodził z boiska bez strzelonej bramki. Od początku sezonu uzbierał ich raptem dziewięć, co i tak jest najlepszym wynikiem w drużynie. Teraz Hiszpanie doszli do wniosku, że kłopoty z nieskutecznością to nie tylko problem Lewandowskiego, ale całego zespołu.

Zauważył to dziennikarz katalońskiego "Sportu" Ivan San Antonio, który po meczu z Valencią w pewnym sensie stanął w obronie polskiego napastnika. - Barcelona ma taką obsesję na punkcie statystyk strzeleckich swojego środkowego napastnika, że zapomniała, że reszta nie tylko może zdobywać bramki, ale wręcz jest do tego zobowiązana. Odpowiedzialność za zdobywanie bramek w drużynie, której styl gry opiera się na ataku ze wszystkich stron, nie może spadać wyłącznie na jednego piłkarza. Nieważne, że nosi na plecach "9", ma trofeum Pichichi i na nazwisko Lewandowski - napisał.

Przywołał także statystyki strzeleckie poszczególnych graczy. Lewandowski z dziewięcioma golami i tak góruje nad resztą piłkarzy FC Barcelony. Drugi wynik w zespole mają Joao Felix i Ferran Torres - sześć trafień. Dalej zaczyna się prawdziwy dramat. Kolejny jest obrońca Joao Cancelo z trzema bramkami i długa lista z dorobkiem jednego lub dwóch goli. To dowodzi, że problem tyczy się całej ekipy.

FC Barcelona jedną z najgorszych w Europie. Te liczby mówią wszystko

Przyznał to sam trener FC Barcelony. - Jesteśmy jedną z najgorszych drużyn w Europie pod względem skuteczności - powiedział po meczu z Valencią Xavi, cytowany przez "Sport". Potwierdzają to statystyki przywołane przez San Antonio. - Barcelona jest drużyną, która stwarza najwięcej klarownych okazji (w sumie 44) w pięciu najlepszych ligach europejskich, a jest w stanie zamienić na bramki jedynie 31 proc. szans. To daje jej 76. pozycję w tym rankingu - zaznaczył.

Nadzieją FC Barcelony pozostaje przyjście Vitora Roque. Brazylijczyk już na pewno pojawi się w zespole w zimowym oknie transferowym. San Antonio nie pozostawia jednak złudzeń. - Trudno wierzyć, że Brazylijczyk sam rozwiąże problemy drużyny Xaviego w ataku - podsumował.