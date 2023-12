Lewandowski reaguje na ostatnią wpadkę Barcelony. Jaśniej się nie da

19 meczów i dziewięć goli - to bilans Roberta Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Polak daleki jest od swojej najlepszej dyspozycji. Często jest krytykowany - nie tylko przez hiszpańskie media. Tym razem także nie był to dla niego najłatwiejszy mecz.

Lewandowski przemówił. Padła deklaracja

To był trudny tydzień dla Barcelony. Wszystko zaczęło się od porażki z Gironą (2:4), następnie przyszła porażka z Royal Antwerp (2:3), a wczoraj na Estadio Mestalla tylko remis z Valencią (1:1). Mistrzowie Hiszpanii czekają na wygraną już dwa tygodnie.

Na Estadio Mestalla prowadzili po golu Joao Felixa, ale Hugo Guillamon wyrównał stan meczu. Podział punktów nie urządza Katalończyków. Zarówno Real Madryt, jak i sensacyjny lider - Girona - mogą powiększyć przewagę w tabeli.

Robert Lewandowski nie trafił wczoraj do siatki. Po spotkaniu kapitan reprezentacji Polski zamieścił wpis na swoim Instagramie, w którym zwrócił się do kibiców. - Tylko jeden zdobyty punkt to wielkie rozczarowanie, ale ciężko pracujemy, by wrócić na właściwą ścieżkę i dokonamy tego - napisał.

Polak mógł pokonać Giorgiego Mamardaszwilego, ale Gruzin obronił jego strzał z woleja. To nie była jedyna szansa Lewandowskiego w tym spotkaniu. Polak pięciokrotnie uderzał na bramkę rywali. Nie zdołał jednak znaleźć sposobu na zaskoczenie golkipera gospodarzy.f

- Zawodnicy, tak jak ja, są sfrustrowani, źli, poirytowani. - powiedział Xavi na pomeczowej konferencji prasowej. Szansa na rehabilitację nadarzy się już za kilka dni.

W kolejnym ligowym meczu Barcelona zmierzy się z Almerią. To spotkanie odbędzie się 20 grudnia o 19:00. Tym razem Xavi i jego zawodnicy nie będą mieli żadnych wymówek w przypadku braku zwycięstwa. Almeria zajmuje ostatnie miejsce w La Liga. Zespół Gaizki Garitano nie wygrał żadnego spotkania w tym sezonie.