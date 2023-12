Xavi nie wytrzymał i wypalił. Te słowa biją w Lewandowskiego

Spotkanie mogło rozpocząć się kapitalnie dla zespołu gospodarzy, ponieważ już w 2. minucie Roman Jaremczuk miał bardzo dobrą okazję do zdobycia bramki, natomiast jego uderzenie skutecznie odbił Inaki Pena. Później inicjatywę przejęła FC Barcelona, a kilka dogodnych sytuacji miał właśnie Lewandowski. Po jego próbach świetnie w bramce zachowywał się jednak Giorgi Mamardaszwili, który niejednokrotnie uratował Valencię przed stratą gola. Na początku drugiej odsłony doskonałą akcję przeprowadzili Frenkie de Jong oraz Raphinha, po której Brazylijczyk dograł piłkę do pustej bramki do Joao Felixa. Kwadrans później było już 1:1, a fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Hugo Guillamon.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Xavi nie wytrzymał na konferencji prasowej. "Musimy być jedną z najgorszych drużyn w Europie"

Podczas sobotniego starcia, w 72. minucie, na murawie pojawił się Ferran Torres, który dosłownie mógł sam zadecydować o losach tego meczu. Trzykrotnie marnował jednak doskonałe szanse, przez co jego zespół po raz kolejny w tym sezonie stracił punkty i musiał zadowolić się remisem.

Szkoleniowiec FC Barcelony Xavi na pomeczowej konferencji prasowej nie krył rozczarowania formą swoich piłkarzy. - Oddaliśmy dwa punkty - rozpoczął - Mieliśmy bardzo duże szanse na to, żeby wygrać. Ten punkt nas bardzo niepokoi, jest niewystarczający - powiedział.

Dodatkowo nie wytrzymał i zdradził, jaki jest obecnie największy mankament jego drużyny. Nikogo to jednak nie powinno dziwić. - Gol Valencii to błąd, prawda. Ale jeśli mamy coś, nad czym musimy się skupić, jest to skuteczność. Momentami mieliśmy mecz pod kontrolą. Musieliśmy tylko podwyższyć rezultat, a nie zrobiliśmy tego. Tego nam właśnie brakuje w tym sezonie. Musimy być jedną z najgorszych drużyn w Europie pod względem skuteczności. Jestem tym sfrustrowany - podsumował.

Mimo że wypowiadając te słowa, Xavi pośrednio uderzył w Roberta Lewandowskiego, który jest podstawowym napastnikiem FC Barcelony, to kapitan naszej rozegrał w sobotę całkiem niezłe zawody. "Brakowało mu bramki, ale wyglądał na bardziej elektryzującego niż w ostatnich tygodniach" - napisał hiszpański Sport. Zabrakło jednak najważniejszego, czyli gola. Według SofaScore.com Lewandowski oddał trzy celne strzały na bramkę i jeden, który został zablokowany.

Najbliższe spotkanie piłkarze Xaviego zagrają już w środę 20 grudnia, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Almerią.