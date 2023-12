Media: Barcelona chce sprzedać Lewandowskiego. Wie, na co wyda pieniądze

Pierwszy sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie był niezwykle udany. Mistrzostwo i superpuchar kraju, a do tego korona króla strzelców. W tych rozgrywkach tak różowo już nie jest. Katalończycy mają swoje problemy. W lidze zajmują dopiero 4. miejsce, a wczoraj tylko zremisowali z ligowym średniakiem - Valencią. Skuteczność zatracił także Lewandowski. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Polak nie przekroczył jeszcze w tym sezonie bariery dziesięciu goli.

Lewandowski zrobi miejsce gwieździe Premier League?

To wszystko, a także przyspieszony transfer Victora Roque, sprawia, że coraz więcej spekuluje się o możliwym odejściu Lewandowskiego. Według doniesień "Sportu" transfer 35-latka do Arabii Saudyjskiej, bo o takim kierunku jest mowa, mógłby pomóc sfinansować sprowadzenie do Katalonii Bruno Guimaraesa.

- W Anglii uważa się, że Bruno Guimaraes jest jednym z celów FC Barcelony. Jego przyjście byłoby możliwe, gdyby Robert Lewandowski przyjął ofertę z Arabii Saudyjskiej - pisze dziennikarz "Sportu" Jordi Gil.

To informacje, które podają dziennikarze "Football Transfers". Guimaraes miałby być receptą na problemy Barcelony w środku pola. Katalończycy należycie nie zastąpili Sergio Busquetsa. Słabo spisuje się Oriol Romeu. Łączony z zespołem mistrza Hiszpanii Brazylijczyk występuje w Newcastle United. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Ma mieć w niego wpisaną klauzulę odstępnego wynoszącą blisko 100 milionów funtów.

Póki co nie wiadomo, czy Lewandowski zostanie w Barcelonie. Katalończycy kolejne ligowe spotkanie rozegrają 20 grudnia. Na własnym terenie zagrają z zamykającą tabelę Almerią. Podopieczni Gaizki Garitano nie wygrali jeszcze meczu w tym sezonie.