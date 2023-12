W Barcelonie kończy się cierpliwość do Lewandowskiego. "Zasłużył"

Robert Lewandowski wciąż nie może powrócić do optymalnej formy. Wydawało się, że kiedy na przełomie sierpnia i września w pięciu meczach zdobył sześć bramek, rozpocznie się regularne trafianie do siatki rywala. Ale tak się nie stało, ponieważ w kolejnych 12 starciach strzelił już tylko trzy gole. Podobnie było również w starciu z Valencią, w którym podtrzymał fatalny okres.

Dziennikarz chce posadzenia Lewandowskiego na ławce rezerwowych. "To niezrozumiałe"

Tuż po przybyciu do FC Barcelony kapitan reprezentacji Polski przyzwyczaił fanów do tego, że regularnie pokonuje bramkarzy rywali. I choć po zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze jego forma nie wyglądała tak jak przed nimi, to ostatecznie zakończył ubiegły sezon z 23 trafieniami na koncie i trofeum Pichichi. Podczas obecnych rozgrywek LaLiga strzelił jednak zaledwie osiem goli, dlatego coraz więcej dziennikarzy domaga się posadzenia go na ławce rezerwowych.

W środę FC Barcelona przegrała na wyjeździe z Royal Antwerp 2:3. W 72. minucie nieskutecznego Lewandowskiego zastąpił 17-letni Marc Guiu, który niedługo później wpisał się na listę strzelców. Dziennikarz Miquel Blazquez nie chce dłużej czekać i apeluje, aby Hiszpan dostał teraz szansę gry zamiast naszego piłkarza.

"Masz na ławce będącego w formie Marca Guiu, ale boisz się, że zmiana zdenerwuje Lewandowskiego. To niezrozumiałe, że Xavi w dalszym ciągu skupia się na hierarchii, zamiast na wynikach. Widząc brak zdobytej bramki, młodzieżowiec zasłużył na minuty" - napisał na Twitterze.

Mimo że Lewandowski finalnie nie trafił do siatki, to zebrał całkiem dobre opinie za to starcie. Zauważono, że częściej znajdował się "pod grą" i oddał więcej strzałów na bramkę. "Marca" dodaje, że nasz piłkarz jest obecnie niezbędny dla mistrza Hiszpanii. "Barcelona potrzebuje bramek Polaka. Samo próbowanie nie wystarczy" - napisano.

Po 17 rozegranych starciach FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Liderem jest Girona (41 pkt), która wyprzedza Real Madryt (39 pkt). Oba zespoły mają jednak jeden mecz mniej. Najbliższe spotkanie piłkarze Xaviego zagrają już w środę 20 grudnia, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Almerią.