Lewandowski zaskoczył. Podzielił zagraniczne media. "To nie wystarczy"

Robert Lewandowski znów nie strzelił gola w meczu FC Barcelony. Jego drużyna zaliczyła kolejną wpadkę. Tylko zremisowała z 10. w tabeli Valencią 1:1 po golach Joao Felixa i Hugo Guillamona. A jak w tym wszystkim odnalazł się Polak? Hiszpańska prasa zwraca uwagę, że w końcu zaczął aktywnie włączać się do gry i szukać strzałów.

Jest postęp w grze Lewandowskiego. "Grał z myślą o bramce"

Delikatną poprawę w grze Lewandowskiego zauważa kataloński "Sport". - Brakowało mu bramki, ale wyglądał na bardziej elektryzującego niż w ostatnich tygodniach. Polak oddał wiele strzałów. Najlepsze były ten ekwilibrystyczny oraz kąśliwy z 25 metrów. Grał z myślą o bramce, ale w końcu jej nie zdobył - podsumowuje i ocenia Polaka na 5 w dziesięciostopniowej skali. Redakcja ta występy wszystkich graczy FC Barcelony wycenia na 5 lub 6, dlatego Lewandowski szczególnie się nie wyróżnia.

W podobny sposób grę Lewandowskiego podsumowuje "Mundo Deportivo", które nie wystawiło ocen, a ograniczyło się do krótkich opisów. - Uparcie szukał celu. Spróbował szczęścia strzałem z trzydziestu metrów, który niemal zaskoczył bramkarza Valencii. Mocno angażował się w grę w pierwszej połowie. Później już nieco mniej. Wciąż z odwróconym celownikiem - czytamy.

Lewandowski podzielił ekspertów. Przeróżne opinie. "Trzeba było to zrobić dobrze"

Dość krytyczna jest za to "Marca". - Próbował na wszystkie sposoby. Ale trzeba było to po prostu zrobić dobrze. Niebezpieczny strzał minął słupek jeszcze w 10. minucie, potem Diakhaby zablokował plecami, ale napastnik odzyskał siły i oddał kolejny strzał, co wprawiło Mamardashvilego w kłopoty. Następnie po podaniu Gundogana wymyślił groźny strzał z daleka, ale bramkarz Valencii znów odpowiedział. Był bardzo aktywny, ale po przerwie stracił rezon. Barcelona potrzebuje bramek Polaka. Samo próbowanie nie wystarczy... - dobitnie puentuje i przyznaje najgorszą ocenę w zespole - 4.

Znacznie wyższą notę, bo 6 dał 35-latkowi portal goal.com. - W porównaniu z poprzednimi spotkaniami nastąpiła poprawa. Był bardziej zaangażowany, co spowodowało więcej pracy dla bramkarza, chociaż nie zdobył gola - krótko puentuje. Nadspodziewanie wysoko grę Lewandowskiego wyceniają także portale internetowe. FlashScore wystawił mu notę 7.0, co jest drugą najlepszą oceną w zespole po Joao Felixie. Od SofaScore Polak otrzymał 7.3, a od Whoscored 6,99, co na tle drużyny jest wynikiem przeciętnym.