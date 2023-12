Barcelona w szoku! Ogromny zawód. Lewandowski znów nie pomógł

Była 55. minuta meczu. FC Barcelona dotychczas atakowała, ale brakowało jej skuteczności - sam Robert Lewandowski zmarnował w pierwszej połowie dwie dobre szanse. Wtedy Frenkie de Jong świetnie zewnętrzną częścią stopy podał nad obrońcami gospodarzy w pole karne do wbiegającego Raphinhy, a słabo grający Brazylijczyk podał do Felixa, który z dwóch metrów dostawił nogę do pustej bramki. Dla Portugalczyka to trzeci gol w tym sezonie w La Lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Dwie dobre szanse Roberta Lewandowskiego

Wydawało się, że Valencia, która w tej części grała bardzo słabo w ofensywie nie będzie się w stanie podnieść. Gospodarze nie potrafili bowiem rozegrać składnej akcji, wymienić kilku podań. Brakowało im pomysłu na grę, jakości. Nic nie zwiastowało, że drużyna prowadzona przez trenera Rubena Baraję będzie w stanie doprowadzić do remisu. Dopisało jej jednak szczęście. Po przypadkowej akcji, piłkę na szesnastym metrze dostał Hugo Guillamon i pięknie przymierzył w okienko. Rezerwowy bramkarz Barcelony - Inaki Pena rzucił się do piłki, ale nie był w stanie jej dosięgnąć.

Barcelona mogła szybko odpowiedzieć i znów objąć prowadzenie. Najpierw po świetnym zagraniu de Jonga, wprowadzony Ferran Torres z sześciu metrów trafił w bramkarza. W 83. minucie znów kapitalnie spisał się Giorgi Mamardashvili, który wygrał pojedynek sam na sam z Raphinhą.

A co działo się w pierwszej połowie? Już w drugiej minucie Barcelona mogła stracić gola. Gospodarze szybko wykonali rzut z autu, piłkę na jedenastym metrze dostał Ukrainiec Roman Yaremchuk, obrócił się, strzelił, ale świetnie obronił Pena.

Po tej akcji do głosu doszli goście. Dłużej utrzymywali się przy piłce i stworzyli kilka dobrych okazji do zdobycia bramek.

Dwie mógł strzelić Robert Lewandowski. Najpierw w 28. minucie polski napastnik strzelił mocno z jedenastu metrów po świetnym podaniu Ilkaya Gundogana, ale kapitalnie obronił Giorgi Mamardashvili. Siedem minut później tym razem świetnie zagrywał Joao Cancelo, Lewandowski był naciskany przez obrońcę, strzelił technicznie z trzynastu metrów, chciał przelobować bramkarza, ale ten z łatwością złapał piłkę. Polak w tej części w sumie oddał cztery strzały - najwięcej ze wszystkich zawodników.

FC Barcelona po tym remisie ma 35 punktów w 17 spotkaniach. Traci do prowadzącej Girony sześć, a do Realu Madryt - cztery punkty, ale rywale mają jeden mecz rozegrany mniej.

FC Barcelona w środę, 20 września zagra przed własną publicznością z ostatnią drużyną tabeli, mającą zaledwie cztery punkty na koncie - Almerią. Valencia zmierzy się dzień wcześniej na wyjeździe z Rayo Vallecano.

Valencia - FC Barcelona 1:1 (0:0)

Bramki: Guillamon (70.) - Felix (55.).