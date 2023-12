104. Oto nowa liczba wstydu Lewandowskiego. To jest niewiarygodne

Robert Lewandowski w sobotni wieczór powinien wyjść na murawę w meczu FC Barcelony z Valencią. Nasz napastnik ma sporo do udowodnienia. Ostatnio jest mocno krytykowany za nieskuteczność, a do tego nasiliły spekulacje co do potencjalnego odejścia z klubu. Starcie na Mestalla będzie też szansą na przełamanie pewnej wstydliwej serii. Polak czeka na to równo 104 dni.

