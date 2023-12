Lewandowskiemu przeszło koło nosa ponad pół miliarda złotych! Kosmos

Robert Lewandowski przeniósł się do FC Barcelony w lipcu 2022 roku, kiedy został wykupiony za 45 milionów euro z Bayernu Monachium. Błyskawicznie stał się gwiazdą ligi hiszpańskiej, regularnie trafiając do bramki rywala. Po powrocie z mistrzostw świata w Katarze wpadł jednak w kryzys formy, który z drobnymi przebłyskami, trwa do dziś.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent z Serie A chce grać dla kadry Polski. "Będę gotowy"

Tyle Robert Lewandowski mógł zarabiać po transferze do Arabii Saudyjskiej. Absurdalna kasa

Podczas letniego okienka transferowego kapitan reprezentacji Polski wzbudzał duże zainteresowanie, zwłaszcza klubów z Bliskiego Wschodu. Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że napastnik znalazł się na liście życzeń Al-Ittihad, natomiast wówczas nie doprowadził do rozmów. Mówiło się również, że może trafić do odwiecznego rywala Al-Hilal.

Jak poinformował teraz hiszpański "Sport", Lewandowski mógł skorzystać z lukratywnej oferty i przenieść się do jednego z saudyjskich klubów. Rzekomo zaproponowano mu aż 150 mln euro rocznie (ok. 650 mln zł), czyli ponad cztery razy wyższą pensję, niż tę, którą obecnie inkasuje w zespole FC Barcelony (35 mln euro/154 mln zł).

Ostatnie tygodnie są dla naszego piłkarza niezwykle trudne. W ostatnich 12 meczach strzelił zaledwie trzy gole, przez co hiszpańskie media zaczęły już wieszczyć jego koniec w zespole z Katalonii. Problem Lewandowskiego może stać się dużo większy, zwłaszcza że w styczniu do drużyny trafi 18-letnia perełka Vitor Roque, który ma wzmocnić rywalizację w ataku.

Gdyby tak się stało, to możliwie, że już za parę tygodni nasz piłkarz opuścił drużynę mistrza Hiszpanii. - Klub musi patrzeć na swoją sytuację finansową, a ten piłkarz jest jednym z najlepiej zarabiających w drużynie - powiedział dziennikarz Santi Ovalle z radia Cadena SER.

Po 16 kolejkach LaLiga FC Barcelona zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów. Liderem jest Girona (41 pkt), która wyprzedza Real Madryt (39 pkt) i Atletico (34 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarzy Xaviego odbędzie się w sobotę 16 grudnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Valencią.