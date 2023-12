Media zapowiadają: Xavi zamiesza składem. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona w ostatnim meczu grupowym w Lidze Mistrzów przegrała 3:2 z Royal Antwerpią. Z kolei tydzień temu w hicie La Liga mistrzowie Hiszpanii ulegli 2:4 Gironie i tym samym tracą do liderów tabeli już siedem punktów. Formą nie błyszczy także Robert Lewandowski, który w tym sezonie zdobył tylko dziewięć bramek.

Zobacz wideo Reprezentacji Polski brakuje liderów. Probierz komentuje: Robert w tym pomagał

Robert Lewandowski usiądzie na ławce? Media przewidują zmiany w składzie

W sobotę 16 grudnia Katalończycy rozegrają kolejny ważny mecz w Primera Division. Ich rywalem będzie Valencia. Niewykluczone, że Xavi zdecyduje się na zmiany w wyjściowym składzie na ten mecz. Takiego zdania są przynajmniej dziennikarze tamtejszego "Sportu".

Jak czytamy, do składu ma powrócić Alejandro Balde, który zastąpi Julesa Kounde. Na środek defensywy będzie przesunięty Araujo, a Cancelo wystąpi na prawej stronie defensywy. To jednak niejedyna roszada, jakiej spodziewają się Hiszpanie. W składzie zamiast Joao Felixa i Raphinhi mają pojawić się Lamine Yamal oraz Ferran Torres.

Co z Robertem Lewandowskim? Mimo słabej formy wciąż cieszy się on zaufaniem trenera i nie zmieni się to w sobotę. Xavi z pewnością będzie liczył na przełamanie polskiego zawodnika.

Przewidywany skład FC Barcelony: Iñaki Peña - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Ilkay Guendogan, Frenkie De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres

Pierwszy gwizdek meczu Valencia - FC Barcelona zaplanowano na sobotę 16 grudnia na godzinę 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.