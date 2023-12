Media: Xavi traci poparcie w Barcelonie. Oto faworyt na jego następcę

FC Barcelona ostatnio jest w słabej formie. W 10 poprzednich meczach odniosła tylko pięć zwycięstw. Niedawno sensacyjnie przegrała 2:3 z Royalem Antwerpia w Lidze Mistrzów, a wcześniej lepsza okazała się również Girona (2:4) - To normalne, że się martwię. Zespół nie czuje się dobrze. Nie możesz czuć się dobrze, kiedy ostatnie dwa mecze przegrywasz. Musimy się poprawić - powiedział Xavi po spotkaniu z Belgami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeszcze 5 lat temu Michał Probierz nie chciał być selekcjonerem. „Młodzieżówka była, jak moje dziecko"

Xavi może pożegnać się z Barceloną. Znamy potencjalnego następcę

Atmosfera w klubie i ostatnie wyniki dalekie są od idealnej i z tego powodu od pewnego czasu mówi się o zwolnieniu Xaviego. Najnowsze informacje na ten temat przekazał portal Relevo. Dziennikarze twierdzą, że część zarządu straciła wiarę w trenera i oczekiwała od niego wyjaśnień słabych wyników zespołu. "Xavi traci poparcie w klubie i jest coraz bardziej przyparty do muru" - czytamy.

Joan Laporta chciałby zatrzymać Xaviego, ale innego zdania jest dyrektor sportowy klubu Deco. Hiszpanie dodają, że Portugalczyk wytypował już następcę obecnego szkoleniowca. Mowa o Rafaelu Marquezie, który aktualnie prowadzi FC Barcelonę B. Jego zespół aktualnie plasuje się na piątej pozycji w Primera Federacion (trzeci poziom ligowy w Hiszpanii). Meksykanin w przeszłości był zawodowym piłkarzem i grał między innymi w FC Barcelonie. W tej ekipie rozegrał łącznie 242 mecze.

Po stronie Xaviego obecnie stoi nie tylko Laporta, ale również piłkarze. - Jesteśmy z trenerem i jego sposobem na grę do śmierci. Łatwo jest go krytykować, ale na boisku jesteśmy my, piłkarze - powiedział Ferran Torres, cytowany przez hiszpański "Sport".

Teraz Xavi musi skupić się na poprawie wyników drużyny. FC Barcelona najbliższy mecz rozegra w sobotę o 21:00. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Valencią. Ekipa z Katalonii po 16 spotkaniach zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 34 punktów.