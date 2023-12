Wrze w Barcelonie. Gwiazda zbesztana. "Jesteś chory?"

Trwający sezon jest dla FC Barcelony rozczarowujący. Mistrzowie Hiszpanii przegrali wczoraj drugi mecz z rzędu. Po niedzielnej porażce z Gironą wczoraj drużyna Xaviego tym razem została pokonana przez Royal Antwerp. Nad szkoleniowcem zbierają się czarne chmury.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Deco nie wytrzymał. Zbeształ Frenkiego de Jonga

Dodatkowo atmosferę podgrzała sytuacja sprzed wylotu do Belgii. Początkowo Xavi zdecydował, że na ostatni mecz w Lidze Mistrzów nie wybiorą się Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan Ronald Araujo i Frenkie de Jong. Ostatecznie trzech zawodników poleciało z drużyną. W Hiszpanii został de Jong, co rozwścieczyło Deco.

Barcelona, przegrywając 2:3, straciła szansę na sporą bonifikatę finansową. Dziennikarze RAC! donoszą, że podczas podróży powrotnej doszło do kłótni pomiędzy Deco a wspominanym już de Jongiem. Dyrektor miał wykonać telefon i krzyczeć do piłkarza: - Co masz na myśli, mówiąc, że jesteś chory? Czy lekarz już to potwierdził? Były reprezentant Portugalii uważa, że Holender znalazł sobie dobrą wymówkę, by opuścić nieistotny z punktu widzenia awansu mecz.

To nie koniec kłopotów. Dziennikarz "El Confidencial" Albert Ortega dodaje, że w Xaviego nie wierzy już szatnia. Czy słabsze wyniki i brak efektownego stylu gry osłabiły pozycję 43-letniego szkoleniowca?

Choć obecnie nie wydaje się by legenda Barcelony mogła stracić pracę, to jego pozycja w klubie z każdym tygodniem zdaje się słabnąć. - Na ten moment nie ma dla Xaviego żadnego ultimatum ani niczego podobnego. W klubie uważają, że Xavi jest w stanie wyjść z obecnej sytuacji. Nie oznacza to, że Laporta i zarząd są zadowoleni z dyspozycji drużyny. - uważają dziennikarze "Sportu".

Mistrzowie Hiszpanii mogą zrehabilitować się za ostatnie niepowodzenia już za dwa dni. 16 grudnia zagrają z Valencią, która w tabeli La Liga zajmuje jedenaste miejsce. Katalończycy, chcąc myśleć o obronie tytułu, muszą zacząć gonić uciekającą Gironę. Sensacyjny lider ma już siedmiopunktową przewagę nad zespołem Xaviego.