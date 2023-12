Transfer Lewandowskiego jest naprawdę mozliwy! Najnowsze informacje

- Klub musi patrzeć na swoją sytuację finansową, a ten piłkarz jest jednym z najlepiej zarabiających w drużynie - tak o Robercie Lewandowskim mówi hiszpański dziennikarz Santi Ovalle. W rozmowie z tvp.sport.pl przyznał, że transfer Polaka to naprawdę realny scenariusz. Wskazał nawet, co musi się stać, by do takowego doszło. Nakreślił też perspektywę czasową.

4 KIRSTY WIGGLESWORTH/AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl