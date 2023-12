To zaboli. Gwiazda Bayernu nie chciała dłużej milczeć. Bolesna prawda o Lewandowskim

Robert Lewandowski występował w Bayernie Monachium przez osiem lat. W tym czasie rozegrał 375 meczów, w których strzelił 344 gole. Ponadto siedmiokrotnie był królem strzelców w Bundeslidze. Latem zeszłego roku przeniósł się do FC Barcelony.

Kingsley Coman wypowiedział się o nowym napastniku Bayernu. Porównał go do Lewandowskiego

W tym roku z kolei do Bayernu trafił Harry Kane. Od momentu odejścia Polaka w niemieckim klubie brakowało nominalnego napastnika. I Anglik świetnie odnajduje się w tej roli. Do tej pory rozegrał 19 meczów i zdobył 22 bramki. Dorzucił do tego także siedem asyst. Na temat nowego kolegi w zespole wypowiedział się skrzydłowy Bayernu Kingsley Coman. Francuz wskazał, w czym jest lepszy od Lewandowskiego.

- Wiedziałem, że jest dobry, ale nie wiedziałem, że aż tak. Miło jest grać z takim napastnikiem. Zawsze grałem ze świetnymi napastnikami, takimi jak Lewandowski czy Benzema. Myślę, że różnica polega na tym, że Kane nie jest samolubny tak jak większość napastników - powiedział w rozmowie ze Sky Sport. Niemieccy dziennikarze twierdzą, że tymi słowami Coman wbił szpilę w Lewandowskiego, który ich zdaniem był oskarżany o zbyt egoistyczną grę.

- W tej chwili Kane strzelił wiele goli, ale daje też szalone, piękne podania do Leroya Sane, mnie, albo Jamala Musiali. Różnica polega na tym, że bardziej potrafi grać zespołowo niż większość napastników, z którymi grałem - zakończył Coman.

Robert Lewandowski niedawno przełamał serię trzech spotkań bez gola na koncie i trafił do siatki w meczu z Gironą. Łącznie w tym sezonie zdobył dziewięć bramek w 18 występach. Kolejną okazję do gry będzie miał już w środę. Tego dnia o godzinie 21:00 FC Barcelona zagra z Royal Antwerpia w Lidze Mistrzów. Początkowo Polaka miało zabraknąć w tym meczu, ale finalnie znalazł się na liście powołanych.