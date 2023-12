Wszystko jasne! Wiadomo, kto z kim zagra Barcelona i Real w Pucharze Króla

W trwającym sezonie lepiej w La Liga radzi sobie Real Madryt, który z dwoma punktami straty do prowadzącej Girony zajmuje drugie miejsce. Katalończycy po ostatniej porażce ze wspomnianym liderem mają obecnie siedem punktów straty do pierwszego miejsca i plasują się na czwartej pozycji. Wiele wskazuje na to, że obrona tytuły mistrzów Hiszpanii powoli się od Katalończyków oddala.

Puchar Króla. Rozlosowano pary 1/16 finału

We wtorek 11 grudnia wczesnym popołudniem rozlosowano pary 1/16 Pucharu Króla. Spotkania te zaplanowano na 6 i 7 stycznia. FC Barcelona i Real Madryt mogą mówić o sporym szczęściu - oba zespoły trafiły na papierze na łatwiejszego rywala.

Katalończycy zmierzą się z UD Barbastro, które na co dzień występuje na czwartym szczeblu rozgrywkowym. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 7 stycznia 2024 roku. Zostanie ono rozegrane na Estadio Municipal de Deportes w Barbastro. Co ciekawe rywale Barcelony w poprzedniej rundzie wyeliminowali Almerię. Z kolei Real Madryt zmierzy się z Arandiną CF - również na wyjeździe.

Na tym etapie rozgrywek nie zabraknie także hitowych spotkań. Jednym z nich będzie starcie Malagi z Realem Sociedad. Rozegrane zostaną także derby Wysp Kanaryjskich między Las Palmas a Tenerife. Lider La Liga Girona zmierzy się zaś z Elche.

Pary 1/16 finału Pucharu Króla:

UD Barbastro - FC Barcelona

Arandina CF - Real Madryt

CD Castellón - Osasuna

Lugo - Atlético Madryt

Unionistas - Villarreal

Malaga - Real Sociedad

Burgos - Mallorca

Tenerife - Las Palmas

Elche - Girona

Espanyol - Getafe

Racing Ferrol - Sevilla

Huesca - Rayo

Amorebieta - Celta

Cartagena - Valencia

Eibar - Athletic

Alaves - Betis

W zeszłym sezonie zwycięzcą Pucharu Hiszpanii został Real Madryt, który pokonał w finale 2:1 Osasunę Pampeluna. FC Barcelona odpadła w półfinale.