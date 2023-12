Lewandowski wysłał wiadomość. Tak zareagował na klęskę Barcelony

FC Barcelona przeżywa trudne chwile, szczególnie w La Liga. W minionej kolejce miała niepowtarzalną szansę, by zbliżyć się do czołówki, tym bardziej że Real Madryt dość sensacyjnie zremisował 1:1 z Realem Betis. Finalnie piłkarzom Xaviego Hernandeza nie udało się zrealizować celu. Co więcej, zaprezentowali się słabo i przegrali aż 2:4 z Gironą. Nie pomógł nawet Robert Lewandowski, który zdobył gola w 19. minucie spotkania. Później miał jeszcze kilka dogodnych okazji, ale w każdej pudłował, za co spadła na niego fala krytyki. "Niewiele pozostało z napastnika, który, choć od czasu do czasu strzela gole, nie prezentuje już takiej siły, jaką miał w czasach swojej świetności" - pisały hiszpańskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Robert Lewandowski odniósł się do porażki Barcelony. Króciutko

Szanse FC Barcelony na obronę tytułu znacząco zmalały. Mimo że za nami jeszcze nawet nie półmetek sezonu, to wielu ekspertów twierdzi, że Katalończykom będzie trudno odrobić straty, patrząc na obecną formę. Mają aż o siedem punktów mniej od lidera, Girony.

Mimo wszystko piłkarze nie tracą optymizmu, o czym świadczy wpis Lewandowskiego na Instagramie. Polak zapewnił, że drużyna się nie podda i włoży jeszcze więcej wysiłku, by wrócić na prostą. "Droga przed nami jest usłana ciężką pracą. Będziemy walczyć dalej" - napisał napastnik na Instagramie.

Pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia. Internauci sugerują, by 35-latek się nie przejmował krytyką, a skupił się na treningach i robił swoje.

Do gry w La Liga Barcelona powróci już w sobotę 16 grudnia, kiedy to zmierzy się z Valencią. Wcześniej, bo w środę Katalończycy zagrają ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie Royal Antwerp. Mistrzowie Hiszpanii zapewnili sobie już awans do 1/8 finału, w związku z czym starcie z belgijskim zespołem nie będzie miało dla nich większego znaczenia.

Lewandowski nie wystąpi w ostatnim spotkaniu Ligi Mistrzów. Wiemy, jak zareagował na decyzję trenera

Wydaje się, że to właśnie ten fakt zadecydował o tym, iż Xavi postanowił dać odpocząć kilku kluczowym zawodnikom. Mowa m.in. o Robercie Lewandowskim, który nie znalazł się w składzie na nadchodzące spotkanie. "Polski napastnik jednoznacznie zadeklarował Xaviemu gotowość wzięcia udziału w meczu z Belgami. Był chętny na wyjazd, ale - co oczywiste - zgodził się z argumentacją szkoleniowca i ostatecznie zostaje w Barcelonie" - pisał Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty.

Początek meczu o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.