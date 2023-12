"Kibice zapamiętają". Jasny przekaz dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zdołał się przełamać, ale to nie wystarczyło do tego, by Barcelona pokonała Gironę, czyli absolutnie największą sensację tego sezonu ligi hiszpańskiej. Mistrzowie kraju przegrali w niedzielę 2:4, przez co strata do lidera zwiększyła się do siedmiu punktów. Jeden z hiszpańskich dzienników pochylił się nad statystykami Barcelony, z których wynika, że zespół ma ogromne problemy z brakiem skuteczności.

