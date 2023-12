Lewandowski nie strzela, więc się zaczęło. Media krytykują błędy klubu. "Prosił o powrót"

"Niewiele pozostało z napastnika, który, choć od czasu do czasu strzela gole, nie prezentuje już takiej siły, jaką miał w czasach swojej świetności. Występ Polaka był zgodny z tym, co można było obserwować w ostatnich meczach: znikał i brakowało zagrożenia z jego strony" - tak występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Gironie został oceniony na fcbarcelonanoticias.com. Polski napastnik zdobył bramkę, ale mimo to jego drużyna przegrała 2:4. Sam Lewandowski miał doskonałą okazję w końcówce spotkania jeszcze przy jednobramkowej różnicy.

Jego oddanie nazywają błędem. Mógł być zmiennikiem Lewego

35-latek od kilku tygodni nie ma dobrej prasy w Hiszpanii, gdyż nie jest tak skuteczny jak na początku swojej przygody na Camp Nou, jednakże wiele meczów gra w pełnym wymiarze, gdyż nie ma naturalnego zmiennika w postaci innego środkowego napastnika. Latem władze Barcelony zrezygnowały bowiem ze ściągnięcia Pierre'a-Emericka Aubameyanga. "Latem Barca zrozumiała, że kolejna dziewiątka nie jest potrzebna i zamknęła przed nim drzwi" - opisuje "Sport", który nazywa to błędem, albowiem Gabończyk w tym sezonie jest bardzo skutecznym napastnikiem, lecz już w innym klubie.

Mimo szczerych chęci powrotu do stolicy Katalonii, o czym sam wspominał publicznie, Aubameyang podpisał kontrakt z Olympique Marsylia. W 21 spotkaniach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 12 goli i zanotował 6 asyst. Gabończyk imponuje formą zwłaszcza w ostatnich tygodniach. W czterech poprzednich meczach trafiał do siatki aż siedem razy, w tym hat-trick z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy.

34-latek był piłkarzem Barcelony przez pół roku w 2022 roku, ale zdecydowano się go sprzedać latem do Chelsea, aby zrobić miejsce dla Roberta Lewandowskiego, mimo że Aubameyang miał spory udział w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. W 17 meczach ligowych strzelił wówczas 11 goli. Jego późniejsza przygoda w londyńskim klubie była jednak już bardzo nieudana i ponownie musiał szukać nowego miejsca pracy.

"Prosił o powrót do Barcelony zarówno w styczniu 2023 roku, jak i latem. Zimą było to niemożliwe ze względu na przepisy. Namawiano go do podpisania kontraktu latem, ale Barca wybrała inną drogę" - czytamy na łamach "Sportu". "Barca potrzebuje gola i mogła go strzelić z Aubameyangiem" - podsumowują.