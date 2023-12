Laporta przemówił ws. Lewandowskiego. Oto co powiedział Saudyjczykom

Robert Lewandowski jest daleko od optymalnej formy w tym sezonie, zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i w Lidze Mistrzów. Ostatnio gole w Barcelonie rozkładają się na większą liczbę piłkarzy, ale mimo to Polak nie unika krytyki ze strony hiszpańskich dziennikarzy. Barcelona zdecydowała, że od początku 2024 roku do zespołu dołączy Vitor Roque z Athletico Paranaense, który ma walczyć o miejsce w składzie właśnie z Lewandowskim. Jak na temat kapitana biało-czerwonych wypowiada się m.in. Joan Laporta?

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Laporta powiedział Saudyjczykom o Lewandowskim. "Jeden z najlepszych napastników"

Joan Laporta pojawił się w Dubaju, by odbyć rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi i tym samym spopularyzować markę pt. FC Barcelona na kraje z Półwyspu Arabskiego. Prezes Barcelony miał okazję udzielić wywiadu saudyjskiemu dziennikowi "Asharq Al-Awsat". Przy okazji jednego z pytań Laporta nawiązał do Lewandowskiego. - Barcelona będzie faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Nasz styl to bardzo atrakcyjny i skuteczny futbol. Mamy bardzo dobrych piłkarzy, takich jak Lewandowski, który jest jednym z najlepszych napastników w światowym futbolu - powiedział (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Lewandowski ze wsparciem do Barcelony. "Jest jednym z liderów"

Mimo słabszej formy Lewandowski może liczyć na wsparcie ze strony piłkarzy, trenera czy członków zarządu Barcelony. - Musimy bardziej szukać Roberta. To napastnik z najwyższej półki. Powinniśmy go maksymalnie wykorzystywać i kreować mu więcej szans i korzystać z tego, że znakomicie potrafi poruszać się w polu karnym - stwierdził Frenkie De Jong. - Robert ma ważny kontrakt i jesteśmy z niego zadowoleni. Jest jednym z liderów tej drużyny - stwierdził Deco, dyrektor sportowy Barcelony. - Robert to niesamowity strzelec, jeden z najlepszych na świecie w ostatnich latach - uważa Xavi.

W porównaniu do poprzedniego sezonu - w którym Barcelona wygrała mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a Lewandowski został królem strzelców - statystyki Polaka są zdecydowanie gorsze. Po siedemnastu meczach we wszystkich rozgrywkach Lewandowski ma osiem goli i cztery asysty. Po raz ostatni Lewandowski trafił dla Barcelony 12 listopada, gdy zanotował dublet w starciu z Deportivo Alaves (2:1).

Kolejna szansa na poprawę swojej sytuacji pojawi się w niedzielę 10 grudnia o godz. 21:00, gdy Barcelona zagra z Gironą, czyli z największą niespodzianką tego sezonu Primera Division. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.