A jednak! Oto nowy kolega Lewandowskiego. Właśnie pożegnał się ze starym klubem

Kibice FC Barcelony czekają na ten moment. Chcą by, Robert Lewandowski miał wartościowego zmiennika na środku ataku. Teraz za niego gra najczęściej nominalny skrzydłowy - Ferran Torres. Być może, jak reprezentant Polski będzie czuł konkurencję, to wtedy jego fatalna w ostatnich dniach dyspozycja, będzie lepsza. Lewandowski w ostatnich dziesięciu meczach dla FC Barcelony zdobył zaledwie dwa gole!

Nowym napastnikiem FC Barcelony będzie młody Brazylijczyk - Vitor Roque. Ma dołączyć do mistrzów Hiszpanii już w styczniu 2024 roku, o czym od kilku tygodni pisały hiszpańskie media. W sobotę 2 grudnia te doniesienia potwierdziło też Athletico Paranaense, a więc drużyna, w barwach której obecnie występuje Brazylijczyk.

Vitor Roque minionej nocy po raz ostatni zagrał w drużynie Athletico Paranaense. Jego zespół wygrał u siebie 3:0 z Santosem. 18-letni piłkarz grał 84 minuty. Gdy schodził z boiska, dostał owację na stojąco od kibiców.

- Jestem bardzo szczęśliwy ze wszystkiego, co dzieje się w moim życiu. Moim marzeniem zawsze była gra w Europie i możliwość zrobienia tego w tak wielkim klubie jak Barcelona, gdzie wielu Brazylijczyków odniosło sukces. Oglądam jej wszystkie mecze. Staram się pracować nad głową tak dobrze, jak to możliwe, abym mógł przybyć do Barcelony z dużą pokorą. To, co muszę teraz zrobić, to nadal pracować z pokorą, to jest klucz do sukcesu. Jeśli to zrobię, jestem pewien, że wszystko dobrze się ułoży w Barcelonie - przyznał młody napastnik.

Zdradził swoją filozofię na następne lata.

- Moja filozofia to praca, praca i praca... i zawsze chcieć więcej, to właśnie obiłem tutaj w Brazylii i to właśnie zamierzam kontynuować w Barcelonie - dodał Brazylijczyk.

W Athletico Paranaense zagrał w sumie 81 spotkań, zdobył 28 goli i miał 11 asyst.

FC Barcelona po piętnastu kolejkach zajmuje trzecie miejsce w La Lidze. Ma 34 punkty, cztery mniej od prowadzącego Realu Madryt i rewelacyjnie spisującej się w tym sezonie - Girony.