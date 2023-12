Szokujący transfer Lewandowskiego możliwy! Media ujawniają. Jest oferta

Latem 2022 roku Bayern sprzedał Roberta Lewandowskiego za blisko 50 milionów euro do Barcelony. Z perspektywy czasu wydaje się, że monachijczycy ubili rozsądny interes, choć pozbyli się czołowego snajpera na świecie. Polak zakończył debiutancki sezon w Barcelonie z mistrzostwem Hiszpanii oraz koroną króla strzelców, ale trudno się oprzeć wrażeniu, że przestał być tym wybitnym napastnikiem, który m.in. pobił legendarny rekord Gerda Muellera.

Obecny sezon to potwierdza. W ostatnim czasie Lewandowski coraz częściej ma kłopoty zdrowotne, a i jego skuteczność, choć wciąż jest dobra, to znacząco spadła. W tym sezonie rozegrał 17 meczów, ale strzelił tylko osiem goli - siedem w lidze hiszpańskiej i tylko jeden w Lidze Mistrzów.

Mało tego! Wygląda na to, że Barcelona lada moment zacznie sobie układać przyszłość bez Polaka. Już w styczniu do Katalonii zawita Vitor Roque, utalentowany Brazylijczyk ściągnięty z Athletico Paranaense. Kłopotem dla Barcy stał się rosnący kontrakt Roberta. Według przecieków z mediów jego umowa jest skonstruowana tak, że z roku na rok Polak może liczyć na wyższe zarobki. Z wyjątkiem ostatniego sezonu, czyli rozgrywek 2025/26, gdy umowa spadnie z 32 mln do 26, czyli do tej samej kwoty, którą obecnie zarabia.

Kontrakt Lewandowskiego:

Sezon 22/23 - 20 milionów euro

23/24 - 26 milionów euro

24/25 - 32 miliony euro

25/26 - 26 miliony euro

Głos na temat przyszłości Polaka zabrał dziennikarz Jose Alvarez na antenie "El Chiringuito TV".

- Obstawiam, że Lewandowskiego zabraknie już na przedsezonowym tournee Barcelony. Obniżył jakość w meczach, ale widać też to podczas treningów. Klub poważnie myśli o sprzedaży Polaka latem i jest to powód wewnętrznych sporów. Pamiętajmy jednak, że jego pensja rośnie z każdym sezonem, a oferty z Arabii są dla Barcelony atrakcyjne - powiedział Alvarez.

W niedzielę Barcelona ograła 1:0 Atletico Madryt i zajmuje trzecią lokatę w tabeli. Jest tuż za Realem Madryt i Gironą, z którą zmierzy się za tydzień 10 listopada o 21:00.