Dramat Barcelony. Najczarniejszy scenariusz. Gorzej być nie mogło

"Wirusem FIFA" określane są kontuzje zawodników odniesione podczas przerwy reprezentacyjnej. Ten problem wyjątkowo mocno w ostatnim czasie dotknął FC Barcelonę. Podczas listopadowych zmagań kadr narodowych więzadło krzyżowe w kolanie zerwał Gavi. Problemu z plecami nabawił się także Marc-Andre ter Stegen.

Dramat Barcelony. Ich lider być może będzie musiał przejść operację

Sprawa bólu odcinka krzyżowego, na który cierpi ter Stegen, jest tajemnicza. Po powrocie do klubu podjęto decyzję o przeprowadzeniu leczenia zachowawczego, opartego na pracy fizjoterapeutycznej i odpoczynku, aby zmniejszyć ból. Jednak z biegiem kolejnych tygodni bramkarz nadal nie jest w stanie normalnie trenować wraz z resztą drużyny i był nieobecny w meczach z Rayo Vallecano, FC Porto i Atletico Madryt. Po starciu w Vallecas pojawiło się sporo zastrzeżeń co do jego zastępcy Inakiego Peni, lecz w konfrontacjach z jeszcze bardziej wymagającymi rywalami jak Porto i Atletico, hiszpański bramkarz uratował Blaugranie punkty.

Xavi po niedzielnym meczu z "Rojiblancos" zasugerował, że Marc Andre ter Stegen nie pojawi się także w następnej kolejce, w której jego zespół zmierzy się z innym rywalem z czołówki Gironą. - Wciąż czuje dyskomfort i nie jest jeszcze gotowy - powiedział trener. Dlatego jak informuje kataloński "Sport" na poniedziałek planowane jest spotkanie sztabu szkoleniowego Barcy ze służbami medycznymi, aby ocenić sytuację i podjąć decyzję o dalszych krokach. Wśród rozważanych opcji jest możliwość, że ter Stegen w końcu będzie musiał przejść operację, aby trwale rozwiązać problemy z lędźwiami. Gazeta dodaje, że nic nie zostało jeszcze przesądzone w stu procentach, jednak gdy udowodniono, że leczenie zachowawcze nie daje oczekiwanych rezultatów, przyszedł czas na rozważenie innych opcji.

FC Barcelona po 15. kolejkach La Liga zajmuje trzecie miejsce z czteroma punktami straty do liderujących Realu Madryt oraz Girony.