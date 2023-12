A jednak to nie były plotki! Lewandowski ma problem. Hitowy transfer potwierdzony

Robert Lewandowski nie prezentuje najlepszej formy. W ostatnich siedmiu spotkaniach FC Barcelony zdobył zaledwie dwie bramki. Taki wynik przekłada się też na dyspozycję drużyny. Choć Katalończycy odnoszą zwycięstwa, to są one najczęściej wymęczone. W ekipie brakuje aktualnie bramkostrzelnego piłkarza, na co zareagowały już władze klubu. Okazuje się, że wcześniej sprowadzą konkurenta dla polskiego napastnika.

Deco nie pozostawił wątpliwości. Barcelona sprowadzi Vitor Roque już tej zimy. Co z Lewandowskim?

Mowa o Vitorze Roque. Ten ma dołączyć do Barcelony już w styczniu 2024 roku, o czym od kilku tygodni pisały hiszpańskie media. W sobotę 2 grudnia te doniesienia potwierdziło też Athletico Paranaense, a więc drużyna, w barwach której obecnie występuje Brazylijczyk.

"Do zobaczenia wkrótce. Ostatni akt. Mecz z Santosem będzie ostatnim spotkaniem Vitora Roque na Ligga Arena przed jego wyjazdem do Europy" - czytamy w oświadczeniu. W niedzielny wieczór otrzymaliśmy również potwierdzenie z samego sztabu Barcelony.

- W porozumieniu z trenerem zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie przyspieszyć transfer Vitora Roque. To zawodnik, który znakomicie porusza się między liniami i potrafi zdobywać gole. Będzie kolejnym zawodnikiem, któremu damy okazję do gry i pomocy zespołowi - zdradził Deco w rozmowie z Movistar LaLiga.

To może być zła wiadomość dla Lewandowskiego. Przybycie młodego, bramkostrzelnego zawodnika może w przyszłości pozbawić 35-latka miejsca w wyjściowym składzie, co niepokoi polskich kibiców. Uspokoić postanowił ich nieco Deco.

- Na pozycji Roque gra obecnie Lewandowski i trzeba to uszanować. Uważamy jednak, że najlepsze, co może się przytrafić Brazylijczykowi, to właśnie mieć przed sobą Lewandowskiego, by czerpać jak najwięcej z jego doświadczenia - dodał.

Vitor Roque przyjedzie do Europy już pod koniec 2023 roku

Jak donoszą dziennikarze "Mundo Deportivo" Roque powinien pojawić się w Barcelonie już 27 grudnia, by dzień później wziąć udział w pierwszym treningu. Wydaje się, że Brazylijczyk trafi do stolicy Katalonii na zasadzie wypożyczenia. Z kolei formalnie zawodnikiem stanie się dopiero latem 2024 roku. Dzięki temu Athletico Paranaense zainkasuje za niego 40 mln euro.

Barcelona przechodzi ostatnio trudne chwile i transfer Roque może okazać się "strzałem w dziesiątkę". Jak na razie drużyna Xaviego Hernandeza zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 34 punktów. Przed nią jest Girona oraz lider, Real Madryt - oba zespoły uzbierały 38 punktów. W kolejnym meczu, zaplanowanym na niedzielę 10 grudnia, Barcelona zmierzy się właśnie z wiceliderem tabeli.