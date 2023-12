To pogrążyło Lewandowskiego. Wstyd, po prostu wstyd. Najgorszy

Robert Lewandowski w końcu doczekał się dobrej współpracy z kolegami z FC Barcelony. W ostatnich meczach Polak był praktycznie niewidoczny, nie zdobywał bramek i jedynie narastała jego frustracja. W końcu po meczu z FC Porto do swoich piłkarzy zaapelował Xavi. - Musimy częściej go szukać, posyłać do niego więcej podań między rywalami - mówił w kontekście Lewandowskiego. W niedzielnym meczu z Atletico piłkarze Barcelony posłuchali trenera. Problemem okazał się sam Lewandowski.

Lewandowski najsłabszym punktem FC Barcelony? Liczby nie kłamią

Napastnik wciąż nie strzelił gola, choć nie można powiedzieć, że nie miał okazji. Miał... i to całkiem sporo. Jak wyliczył portal SofaScore, Lewandowski oddał w tym meczu cztery strzały niecelne i jeden zablokowany. Niestety zabrakło mu precyzji. Liczba strzałów w bramkę wynosi okrągłe zero. To, że Lewandowski powinien zdobyć bramkę w tym meczu, najlepiej świadczy wskaźnik expected goals (oczekiwane bramki). Polak w pojedynkę wyśrubował go na poziomie 1,5.

Duża aktywność polskiego zawodnika mogła się podobać, ale wiele portali, kierujących się w ocenie przede wszystkim statystyką, wystawiła mu dramatycznie niskie noty. Wspomniany SofaScore wycenił jego występ na 6,0. Była to nie tylko najgorsza ocena w całej drużynie FC Barcelony, ale i spośród wszystkich piłkarzy grających w tym meczu. Wśród graczy z pierwszej jedenastki Katalończyków Lewandowski jako jedyny otrzymał notę poniżej 7,0.

Te portale obnażyły nieskuteczność Lewandowskiego. Niskie noty

Bardzo słabo Polaka ocenił także FlaschScore. Przyznał mu 6,6 - czyli znów najsłabszą ocenę w pierwszej jedenastce FC Barcelony. Gorzej potraktowani zostali jedynie dwaj zmiennicy - Ferran Torres (6,2) i Lamine Yamal (6,4). Nieco bardziej wyrozumiały był portal Whoscored.com. Lewandowski otrzymał od niego szóstą notą w zespole - 6,93.

Pomimo kilku zmarnować szans Lewandowskiego FC Barcelona potrafiła zdobyć w tym meczu trzy punkty. Pokonała Atletico Madryt 1:0 po bramce Joao Felixa. Dzięki temu wyprzedziła je w tabeli i wróciła na trzecią pozycję. Jest tuż za Realem Madryt i Gironą, z którą zmierzy się za tydzień 10 listopada o 21:00.