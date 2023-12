Pudło sezonu Roberta Lewandowskiego. Jak mógł tego nie trafić?! [WIDEO]

Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie jest w najlepszej dyspozycji. W ostatnich sześciu meczach FC Barcelony zdobył tylko dwie bramki. Szansę na wyjście z kryzysu miał w niedzielę o godzinie 21:00. Tego dnia ekipa Xaviego zmierzyła się u siebie z Atletico Madryt w 15. kolejce La Ligi.

Robert Lewandowski znów zawiódł. Fatalne pudło napastnika

Niestety Polak ponownie rozczarował. Miał wiele sytuacji do strzelenia gola, ale za każdym razem zawodził. Szczególnie dobrą okazję do pokonania bramkarza rywali miał w 86. minucie. Wówczas napastnik otrzymał dobre podanie i wbiegł z piłką w pole karne. Znalazł się w dogodnej sytuacji. Miał rywali za plecami i oddał strzał z bliskiej odległości i dość ostrego kąta, ale nie zmusił nawet bramkarza do interwencji. Piłka po jego uderzeniu przeleciała obok słupka. Reakcja Lewandowskiego po tym pudle mówi sama za siebie.

Nie była to pierwsza zmarnowana okazja Lewandowskiego, który powinien zakończyć to spotkanie z przynajmniej jednym golem. "Jego liczba bramek oczekiwanych (xG) wyniosła 1,5, a całej Barcelony 2,17. Nawet jeśli zaniżymy oczekiwania, to od napastnika mistrza Hiszpanii należy wymagać, że wykorzysta przynajmniej dwie z trzech świetnych okazji" - napisał po meczu Dawid Szymczak ze Sport.pl.Niemoc Polaka dobitnie podsumowali również eksperci na Twitterze.

Na szczęście dla Lewandowskiego FC Barcelona rozegrała świetny mecz i pokonała Atletico Madryt 1:0. Zwycięskiego gola strzelił Joao Felix. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Katalonii awansował na trzecie miejsce w tabeli. Do tej pory uzbierał 34 punkty, o cztery mniej niż liderujący Real Madryt. Lewandowski kolejną szansę na wyjście z dołka będzie miał w niedzielę o godzinie 21:00. Tego dnia FC Barcelona zagra na wyjeździe z Gironą.