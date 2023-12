Gorzej być nie mogło! Hiszpanie reagują na katastrofę Lewandowskiego

FC Barcelona jest w trakcie rozgrywania swoich najważniejszych meczów w tej rundzie. I na razie idzie jej świetnie. Po pokonaniu FC Porto i zapewnieniu sobie wyjścia z grupy Ligi Mistrzów przyszedł czas na starcia z czołówką La Liga: Atletico Madryt oraz Gironą. Ekipę "Rojiblancos" ograli 1:0 po trafieniu Joao Felixa. Portugalczyk otrzymał podanie od Raphinii, wygrał przebitkę z Nahuelem Moliną i podciął piłkę nad Janem Oblakiem, manifestując swoją radość, mimo że jest tylko wypożyczony z Atleti.

Nie mogło być inaczej. Lewandowski oceniony najgorzej w zespole

Mecz bez gola zakończył Robert Lewandowski, co jest nieprawdopodobne, gdyż Polak miał co najmniej trzy kapitalne sytuacje bramkowe. W sumie oddał aż pięć strzałów - cztery niecelne i jeden zablokowany. To musiało mocno wpłynąć na oceny, jakie wystawiły mu hiszpańskie dzienniki sportowe.

Od "Sportu" otrzymał notę pięć - najniższą w ekipie gospodarzy. "Miał trzy klarowne okazje: jedną po strzale głową, po zagraniu od Kounde i po dośrodkowaniu. W żadnym z nich nie udało mu się skierować piłki w światło bramki. Jak zwykle niepokoił obronę Atletico i był celem kilku fauli" - czytamy na łamach katalońskiego pisma. "Inaczej niż w wielu innych meczach dziewiątka tym razem nie mogła narzekać na brak serwisu: dostał aż pięć dobrych piłek, ale nawet jedna z nich wyglądała bardziej na wybicie niż strzał. Pilnie potrzebuje trafienia" - to już inny regionalny dziennik sportowy, czyli "Mundo Deportivo".

Podobnie na dyspozycje Lewandowskiego patrzy madrycka strona. "Gdyby dysponowali skutecznym Lewandowskim, Barca mogłaby zejść na przerwę z rozstrzygniętym meczem. Polski napastnik w ciągu dziewięciu minut miał trzy bardzo klarowne okazje do zdobycia bramki" - pisze "AS", który przyznał mu tylko jednego kiera. To samo spotkało jedynie Joao Cancelo.

Można odnieść wrażenie, że fani Barcy odliczają dni do pojawienia się w klubie Vitora Roque, który będzie realną alternatywą dla Lewandowskiego. Przenosiny młodego Brazylijczyka zostały już potwierdzone przez Deco, dyrektora sportowego klubu. "Blaugrana dominowała nad rywalem, a Lewandowski miał wiele okazji do zdobycia bramki, lecz tego nie zrobił, co zmartwiło wielu kibiców, którzy nie mogą się doczekać przybycia do klubu Vitora Roque" - czytamy w soycule.es. Podkreślają, że jest im on bardzo potrzebny ze względu na kryzys formy Polaka. "Nie chodzi tylko o bramki, ale też niewiele wnosi do gry". Nacion Futbol zaznaczyło nawet, że Inaki Pena swoją interwencją w końcówce po strzale Angela Correi uratował Barcę i Lewandowskiego, bo wówczas 35-letni napastnik byłby obarczony stratą punktów.

FC Barcelona zwyciężyła i dotrzymuje kroku Gironie oraz Realowi Madryt, którzy w ten weekend też dopisał do swojego dorobku trzy punkty. Różnica między nimi a trzecią Barcą wynosi cztery punkty,