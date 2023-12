To już oficjalne! Nadchodzi rywal Lewandowskiego

Przed Barceloną zostało już tylko pięć spotkań w 2023 roku. Mistrzowie Hiszpanii zagrają w Lidze Mistrzów z Antwerpią (13.12), a w rodzimych rozgrywkach czekają ich pojedynki z Atletico Madryt (03.12), Gironą (10.12), Valencią (16.12) i Almerią (20.12). Tej części sezonu do udanych na pewno nie uzna Robert Lewandowski, który po 16 meczach ma osiem goli i cztery asysty, ale miał serię sześciu kolejnych spotkań bez trafienia we wszystkich rozgrywkach. W związku z tym Barcelona postanowiła zareagować i wcześniej sprowadzi konkurenta dla Lewandowskiego.

Rywal Lewandowskiego przychodzi w styczniu 2024. Postanowione. "Ostatni akt"

Vitor Roque, bo o nim mowa, dołączy do Barcelony już w styczniu. "Do zobaczenia wkrótce. Ostatni akt w towarzystwie kibiców. Mecz z Santosem będzie ostatnim spotkaniem Vitora Roque na Ligga Arena przed jego wyjazdem do Europy" - poinformowało Athletico Paranaense. Napastnik ma przed sobą dwa ostatnie mecze w Brazylii: najpierw spotkanie z Santosem (03.12), a potem wyjazdowe starcie z Cuiabą (07.12). Dziennik "Mundo Deportivo" podaje, że Roque pojawi się w Barcelonie 27 grudnia, a dzień później weźmie udział w pierwszym treningu w barwach Barcelony.

Wygląda na to, że formalnie Roque będzie piłkarzem Barcelony od lata 2024 roku, ale tę część sezonu spędzi w Hiszpanii w ramach wypożyczenia. Potem Athletico Paranaense zainkasuje za niego 40 mln euro. Roque ma za sobą udane występy w Brazylii w 2023 roku, gdzie w 44 meczach strzelił 21 goli i zanotował osiem asyst. Roque jest nie tylko środkowym napastnikiem, ale może też grać na obu skrzydłach. "Wspólne treningi i mecze z Lewandowskim pozwolą Roque uczyć się od niego i stawić czoła pierwszym miesiącom gry w Barcelonie pod mniejszą presją" - pisał dziennik "Mundo Deportivo".

Na transfer Roque do Barcelony czekał też Xavi. - Byłoby to kluczowe dla zespołu, mógłby nam bardzo pomóc. Zobaczymy, jak wszystko pójdzie, jest jeszcze wcześnie, ale z pewnością chcę Vitora tutaj w Barcelonie tak szybko, jak to możliwe - komentował trener Barcelony. Roque ma za sobą też debiut w seniorskiej reprezentacji Brazylii, konkretniej w marcu tego roku w meczu z Marokiem (1:2).