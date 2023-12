Oto skład Barcelony na wielki hit z Atletico. Potężna strata Xaviego

Real Madryt zrobił w sobotę swoje. Piłkarze Carlo Ancelottiego pokonali na Santiago Bernabeu Granadę 2:0 i zaliczyli trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu. Na ten moment "Królewscy" mają siedem punktów przewagi nad trzecim Atletico Madryt i czwartą FC Barceloną. Stawka niedzielnego spotkania będzie zatem wysoka, gdyż któryś z zespołów może odrobić trzy punkty, a drugi zostać w tyle. W przypadku remisu zmieni się niewiele.

Ostatnie tygodnie nie są zbyt łaskawe dla Xaviego. W przerwie reprezentacyjnej do końca sezonu wypadł Gavi, a wokół jego kontuzji rozpętała się niemała burza. Podobny los spotkał Marca-Andre ter Stegena. Niemiec wrócił z ostatniego zgrupowania reprezentacji z urazem pleców. Początkowo mówiło się, że bramkarz powinien być gotowy już na mecz z Rayo, ale w sobotę okazało się, że opuścił zarówno to spotkanie, jak i starcie Ligi Mistrzów z Porto. Niestety okazało się, że ter Stegen ciągle nie zdołał dojść do pełni zdrowia, dlatego też nie podjęto zbędnego ryzyka i Xavi nie powołał go do kadry meczowej bez choćby jednego treningu. Z powodu dolegliwości związanych z plecami poza kadrą znalazł się również Marcos Alonso.

Sytuacja nie pozwoliła zatem wystawić szkoleniowcowi Barcy najsilniejszej "jedenastki". W bramce od pierwszej minuty zagra Inaki Pena. Przed nim w obronie wystąpią Joao Cancelo, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Jules Kounde. Tercet w środku pola stworzą za to Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri. Na szpicy zobaczymy oczywiście Roberta Lewandowskiego, a kto mu będzie towarzyszył? Xavi zdecydował się desygnować do gry obok Polaka Raphinhę oraz Joao Felixa.

W takim składzie FC Barcelona zagra z Atletico:

Inaki Pena - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Inigo Martinez, Jules Kounde - Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri - Raphinha, Robert Lewandowski, Joao Felix

Znamy również wyjściowy skład Atletico Madryt, na który postawił Diego Simeone. Zespół ze stolicy Hiszpanii także ma swoje problemy kadrowe. Poza dyspozycją argentyńskiego szkoleniowca pozostają bowiem Thomas Lemar (problemy ze ścięgnem Achillesa) i Pablo Barrios, który przeszedł operację łąkotki.

Skład Atletico Madryt na mecz z FC Barceloną:

Jan Oblak - Nahuel Molina, Jose Maria Gimenez, Axel Witsel, Maro Hermoso, Rodrigo Riquelme - Marcos Llorente, Koke, Rodrigo De Paul - Antoine Griezmann, Alvaro Morata

Początek spotkania FC Barcelony z Atletico Madryt o 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.