"Wszystko pięknie. Tylko ten Lewandowski...". Nawet Xavi nie wytrzymał. Niebywałe

Dotychczas im eksperci i dziennikarze ostrzej krytykowali Lewandowskiego, tym wyższy mur budował wokół niego Xavi. Strzela za mało goli? Reszta musi mu stworzyć więcej okazji. Nie ma wpływu na grę? Cały zespół musi grać lepiej i zacząć go wykorzystywać. Jest w gorszej formie? Trenuje jak robot. Trener FC Barcelony na każdy zarzut miał uszykowaną odpowiedź, w której Lewandowski był ofiarą słabej gry zespołu, a nie jej przyczyną. Xavi powtarzał, że jeśli drużyna zapewni mu odpowiedni serwis, strzeli gole.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki ocenia Lewandowskiego

Ale mecz z Atletico Madryt przebiegał według zupełnie innego scenariusza niż ostatnie, na podstawie których Xavi formułował swoje wnioski. Tym razem Lewandowski był obsługiwany, jak w najlepszej restauracji. Koledzy podawali mu piłkę na złotej tacy. Najpierw Raphinha, a kilka minut później Jules Kounde. Lewandowski w dobrej formie, jeszcze przed upływem kwadransa, miałby dwa gole. A że w formie jest słabej, to nie miał nawet celnego strzału. I nawet Xavi załamał ręce. Do końca meczu nic się nie zmieniło - okazji przybywało, ale piłka dalej nie leciała w bramkę.

Robert Lewandowski powinien mieć trzy gole, a nie miał nawet celnego strzału. Xavi załamał ręce

W ostatnich miesiącach zazwyczaj szło to w parze: słaba Barcelona - słaby Lewandowski, trochę lepszy Lewandowski - trochę lepsza Barcelona i dobra Barcelona - dobry Lewandowski. Ale w niedzielę było zupełnie inaczej. Barcelona zagrała najlepszy mecz w sezonie, a Lewandowski prawdopodobnie najgorszy (potwierdzają to oceny z "SofaScore" 6,0 i "Whoscored" 6,6 - w obu przypadkach najniższe w zespole). Już nie brakowało mu okazji, już nie musiał czekać przeszło godzinę na pierwszy strzał, już nie był odizolowany od reszty zespołu. Od początku mecz z Atletico Madryt układał się bowiem, jak we śnie Xaviego - jego zespół grał szybko, zdominował środek pola, a piłka z boków boiska dolatywała do stojącego w polu karnym Lewandowskiego. Tylko zakończenie tych akcji było jak z koszmarów, bo najpierw Polak oddał niecelny strzał głową, a później jeszcze gorszy wolejem. Liczymy jedynie świetne okazje, po idealnych wręcz dośrodkowaniach, a pomijamy dwie kolejne, które były "tylko" obiecujące.

A najlepsza szansa i tak miała dopiero nadejść. Minęło kilkadziesiąt minut, zbliżał się koniec meczu, a boiskowy krajobraz znacząco się zmienił - to Atletico miało piłkę i dociskało Barcelonę desperacko szukając wyrównującego gola. Memphis Depay z rzutu wolnego trafił w poprzeczkę, mnożyły się centry w pole karne Inakiego Peny. W końcu jednak Barcelona złapała powietrze i ruszyła z obiecującą kontrą. Lewandowski zaatakował ze skrzydła, podbiegł z piłką kilkanaście metrów. W polu karnym zamarkował strzał, czym nabrał Mario Hermoso. Miał już czystą sytuację: on, Jan Oblak naprzeciwko i wracający rywale za plecami. Kąt dość ostry, ale odległość mała. Wszystko, co najtrudniejsze, wydawało się być za nim. Pozostawało strzelić i zapewnić spokój w ostatnich minutach. Ale Lewandowski znów nie trafił w bramkę. Xavi tym razem złapał się za głowę.

Intuicja podpowiadała to, co później potwierdziły liczby: Lewandowski powinien skończyć ten mecz z przynajmniej jednym golem i uczynić ten wieczór znacznie spokojniejszym. Jego liczba bramek oczekiwanych (xG) wyniosła 1,5, a całej Barcelony 2,17. Nawet jeśli zaniżymy oczekiwania, to od napastnika mistrza Hiszpanii należy wymagać, że wykorzysta przynajmniej dwie z trzech świetnych okazji. Tymczasem zwycięstwo Barcelony do końca wisiało na włosku. Jeszcze w doliczonym czasie gry bardzo mocny strzał Depaya intuicyjnie obronił Pena. Koledzy wyściskali go za to zaraz po meczu. Na szczęście dla Lewandowskiego - wygranym. Trudno chwalić Polaka za to, że walczył o piłkę, naciskał na obrońców Atletico i rozpoczął podaniami dwie-trzy dobre akcje, jeśli kompletnie nie wywiązał się z podstawowych zadań każdego napastnika.

Hiszpanie piszą o alienacji Lewandowskiego

Dyskusja o jego formie nie milknie od tygodni, ale po meczu z Porto stała się jeszcze głośniejsza. Barcelona wygrała, ale Lewandowski w żaden sposób jej w tym nie pomógł - był odłączony od gry, rzadko miał piłkę w polu karnym i oddał tylko jeden - niecelny - strzał. Hiszpanie podliczyli wszystko: że od 24 września strzelił tylko dwa gole, z czego jednego z rzutu karnego, że z Porto miał tylko 60 proc. celnych podań, że przez cały mecz nie otrzymał ani jednego podania od Pedriego i Ilkaya Gundogana, a trzeci środkowy pomocnik - Frenkie De Jong zagrał mu ją tylko dwa razy. Stąd tytuł w "AS-ie": alienacja Lewandowskiego. To mecz z Porto znacznie lepiej podsumowywał ostatnie miesiące i przybliżał problemy Barcelony niż spotkanie z Atletico.

Narracja Xaviego, że to zespół musi robić więcej dla Lewandowskiego była prawdziwa, ale nie mówiła wszystkiego. Już kilka miesięcy temu zwracaliśmy w Sport.pl uwagę, że Polak coraz częściej miewa problemy, które przez lata były mu obce - z kontrolą piłki, z idealnymi przyjęciami, z podejmowaniem optymalnych decyzji i fizycznymi starciami z obrońcami. Zauważaliśmy, że często jest spóźniony dosłownie o ułamek sekundy, przez co rywale dopadają do piłki tuż przed nim, zabierają mu ją tuż sprzed nosa, wdzierają się centymetr przed niego albo wyskakują minimalnie wyżej. A tak drobne różnice decydują na najwyższym poziomie o powodzeniu akcji.

W tym tygodniu, po meczu Ligi Mistrzów, podobne wnioski podsunęli czytelnikom dziennikarze "AS-a". Opisali to na przykładzie akcji z 70. minuty, gdy Joao Cancelo świetnym podaniem wypuścił na wolne pole Joao Felixa, który momentalnie oddał piłkę do Lewandowskiego, a Polak zaczął ją przygotowywać do strzału tak niezręcznie, że obrońca zdążył mu ją zabrać. O kontrolę nad piłką rozbija się też cała debata, czy 35-letni napastnik powinien czekać na piłkę w polu karnym (często bezczynnie, bo partnerzy nie potrafili mu jej dostarczyć), czy też więcej zyska, jeśli będzie pojawiał się to w środku pola, to na skrzydle. Prawdopodobnie, gdyby Lewandowski był w formie, zbierałby pochwały niezależnie od tego, co robiłby na boisku. W Bayernie Monachium cieszyli się przecież i z jego goli, i z pomocy poza polem karnym.

Najlepszy mecz Barcelony w sezonie i niepotrzebne nerwy w końcówce

Przełom listopada i grudnia miał być dla Barcelony najtrudniejszym sprawdzianem - najpierw Porto w Lidze Mistrzów, a zaraz później ligowy szlagier z Atletico Madryt i mecz z rewelacyjną w tym sezonie Gironą. Nawet piłkarze Barcelony, o ekspertach, dziennikarzach i kibicach nie wspominając, spodziewali się, że będzie to trasa pełna stromych podjazdów. I o ile mecz z Porto rzeczywiście takim był, o tyle w spotkaniu z Atletico do 75. minuty Barcelona zmierzała do celu zaskakująco sprawnie. Wydawała się nie męczyć. Raphinha pędził skrzydłem z uśmiechem na ustach, a Pedri i Gundogan radośnie wymieniali kolejne podania. Grymasił tylko Joao Felix, który był notorycznie faulowany. Ale inaczej nie dało się go zatrzymać, bo uciekał od rywali samymi przyjęciami piłki. A co najważniejsze - równie wymuskane jak przyjęcia, było wykończenie akcji w 28. minucie, gdy podciął piłkę nad wychodzącym z bramki Oblakiem. Pokazał spokój, grację i artyzm, który kibicom Barcelony kojarzy się jednoznacznie: z Leo Messim. Jego gol przesądził o zwycięstwie.

To był najlepszy mecz Barcelony w tym sezonie i najgorszy Lewandowskiego. Wreszcie funkcjonował pressing w ataku i w pomocy, wreszcie dominacja przekładała się na dogodne okazje, wreszcie drużyna Xaviego grała z polotem i wreszcie zachowywała kontrolę nad meczem aż do momentu, gdy Atletico całkowicie się odkryło i rzuciło do przodu. A i wtedy Barcelona potrafiła to wykorzystać, wyprowadzając groźne kontry. Może tylko żałować nerwów w końcówce i że wynik nie odzwierciedla tak dobrego występu. Ale to już wina wyłącznie Roberta Lewandowskiego.