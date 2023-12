Real Madryt zrobił swoje. Barcelona może jutro wpaść w duże tarapaty

Real Madryt kontynuuje kapitalną serię. W sobotę na Santiago Bernabeu pokonał przedostatnią w tabeli Granadę 2:0. Było to piąte zwycięstwo z rzędu i już 13. kolejny mecz bez porażki. Ostatni raz Real dał się pokonać we wrześniowych derbach z Atletico (1:3). Dzięki temu prowadzi w tabeli i już zaciera ręce, bo na pewno odskoczy któremuś z najgroźniejszych rywali.

LaLiga: Real Madryt postawił rywali pod ścianą. Dwa mocne ciosy

Piłkarze Realu otworzyli wynik już w 26. minucie. Brahim Diaz zagrał ze skrzydła przed pole karne do Toniego Kroosa i od razu popędził w szesnastkę. Niemiec idealnie dostrzegł ruch napastnika i z pierwszej piłki posłał sprytne, mocne podanie po ziemi wprost pod jego nogi. Diaz znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i technicznym strzałem trafił na 1:0.

Tuż przed przerwą piłkarze Carlo Ancelottiego mieli szansę podwyższyć na 2:0. W polu karnym przewracał się Jude Bellingham i sędzia podszedł do monitora VAR. Po analizie nie zdecydował się jednak podyktować karnego. Chwilę później już w doliczonym czasie dwie dogodne sytuacje stworzył sobie Joselu, ale najpierw strzelił obok słupka, a następnie trafił w jednego z obrońców.

Na bramkę przyszło im więc czekać do drugiej połowy. Po niespełna kwadransie ponownie błysnął Brahim Diaz. Z dużą szybkością wbiegł w pole karne i stoczył pojedynek bark w bark z Ignasim Miquelem, po czym przytomnie odegrał do Bellinghama. Anglik uderzył z pierwszej po ziemi, ale idealnie interweniował bramkarz Andre Ferreira. Do dobitki z prawego skrzydła ruszył jednak Rodrygo, potężnie huknął z woleja i golkiper nie miał już żadnych szans.

Spokojne zwycięstwo Realu. Złe wieści dla FC Barcelony. Musi wygrać z trudnym rywalem

Real dominował, ale niespecjalnie forsował tempo. Niezły strzał oddał jeszcze Federico Valverde, ale znów ofiarnie w bramce interweniował Ferreira. Granada poza jednym niecelnym strzałem w całym meczu nie stworzyła sobie praktycznie żadnej dogodnej sytuacji. Wicemistrzowie Hiszpanii spokojnie utrzymali więc wynik 2:0 do samego końca.

Real Madryt - Granada 2:0

Bramki: Brahim Diaz (26'), Rodrygo (57')

Tym samym Real Madryt zrównał się punktami z Gironą, która nieco wcześniej ograła 2:1 Valencię. Obie drużyny mają po 38 punktów, ale Real ma lepszy bilans bramkowy. Już teraz wiadomo, że po zakończeniu kolejki odskoczą któremuś z dwóch goniących ich rywali, a być może obu. W niedzielę czwarta FC Barcelona podejmie trzecie Atletico Madryt (3 grudnia, godz. 21:00). Na ten moment obie te ekipy tracą do Realu i Girony siedem punktów.