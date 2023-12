Szybkie działania Barcelony. Gwiazda mundialu już zaklepana

Za nami mistrzostwa świata do lat 17, które były rozgrywane w Indonezji. Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację już w fazie grupowej, gdzie przegrała 0:1 z Japonią, 1:3 z Senegalem oraz 0:4 z Argentyną. Triumfatorem całej imprezy okazali się Niemcy, którzy remisowali 2:2 z Francją po 90 minutach finału, a w rzutach karnych wygrali 4:3. Częścią mistrzowskiego zespołu był Noah Darvich, który strzelił gola na 2:1, natomiast w trakcie turnieju miał dwie bramki i cztery asysty. To obecny gracz Barcelony do lat 19. Obecny mistrz Hiszpanii wypatrzył na turnieju kolejną "perełkę".

Gwiazda mundialu U-17 trafi do Barcelony. Ale dopiero w 2024 roku

Kataloński dziennik "Sport" informuje, że Barcelona wkrótce sprowadzi do siebie Ibrahima Diarrę, gwiazdę mistrzostw świata do lat 17. Pomocnik zdobył bramkę i zanotował asystę w meczu z Argentyną (3:0), który dał reprezentacji Mali brązowe medale w trakcie mundialu. Dobre występy Diarry na turnieju nie umknęły uwadze Barcelony już w połowie listopada, o czym informowały hiszpańskie media. Malijczyk ma trafić do Barcelony w grudniu 2024 roku, gdy skończy 18 lat i stanie się pełnoletni.

Do tego czasu Diarra ma pozostać w rodzimej akademii Africa Foot. "Mali było jednym z objawień turnieju i mimo przegranej z Hiszpanią w fazie grupowej, pokazało swój potencjał. Diarra był liderem odważnej i silnej drużyny, która świętowała zdobycie brązowych medali" - czytamy w artykule "Sportu". Okazuje się, że Diarra miał już okazję odwiedzić Barcelonę i trenować przez tydzień z zespołem Juvenil A (drużyna do lat 19 - red.), gdzie zrobił ogromne wrażenie. Kapitan reprezentacji Mali w trakcie mundialu strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty.

Diarra jest skrzydłowym, ale może grać też w środku pola. Przy tym cechuje go szybkość i łatwość w mijaniu rywali. Diarra wcześniej dotarł z kadrą Mali do półfinału Pucharu Narodów Afryki U-17, gdzie przegrał 1:2 z Burkina Faso w meczu o trzecie miejsce. Do tej pory Diarra zagrał 12 meczów dla Mali w tej kategorii wiekowej.

W lidze hiszpańskiej Barcelona zajmuje obecnie czwarte miejsce z 31 punktami i ma ex-aequo tyle samo punktów, co trzecie Atletico Madryt. Bezpośrednie starcie między tymi zespołami odbędzie się w niedzielę 3 grudnia o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.