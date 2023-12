27 grudnia zmieni się sytuacja Lewandowskiego. Dojdą nowe obowiązki

Robert Lewandowski w ostatnim czasie jest w bardzo słabej dyspozycji. W minionych sześciu meczach FC Barcelony strzelił tylko dwa gole. W związku z tym w mediach pojawiły się informacje, że klub zamierza przyspieszyć transfer 18-letniego Vitora Roque. Początkowo Brazylijczyk miał przenieść się do Katalonii latem, ale prawdopodobnie trafi tam już zimą.

Znamy datę przyjazdu Vitora Roque do Barcelony. Co to oznacza dla Lewandowskiego?

Niedawno FC Barcelona dostała zgodę na zarejestrowanie piłkarza w miejsce kontuzjowanego Gaviego i nic nie stoi już na przeszkodzie tego transferu. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo". Hiszpanie podali, że Vitor Roque ma wylądować w Barcelonie już 27 grudnia i dzień później zacznie treningi w nowym zespole. Brazylijczyk początkowo ma zostać wypożyczony na sześć miesięcy, a następnie podpisze siedmioletni kontrakt.

Dziennikarze wspomnieli również o Robercie Lewandowskim. Ich zdaniem FC Barcelona ma szczęście, że młody napastnik będzie mógł się rozwijać pod okiem światowej klasy piłkarza. "Wspólne treningi i mecze z Lewandowskim pozwolą Roque uczyć się od byłego zawodnika Bayernu i stawić czoła pierwszym miesiącom gry w Barcelonie pod mniejszą presją" - czytamy w tekście.

Na temat transferu Roque wypowiedział się także Xavi. - Mam nadzieję, że Vitor Roque dołączy do nas w styczniowym okienku. Byłoby to kluczowe dla zespołu, mógłby nam bardzo pomóc. Zobaczymy, jak wszystko pójdzie, jest jeszcze wcześnie, ale z pewnością chcę Vitora tutaj w Barcelonie tak szybko, jak to możliwe - powiedział.

Vitor Roque jest w bieżącym sezonie w bardzo dobrej formie. Do tej pory rozegrał w barwach Athletico Paranaense 44 mecze, w których strzelił 21 goli i zaliczył osiem asyst. Ma za sobą już także debiut w seniorskiej reprezentacji Brazylii. Miało to miejsce w marcu w spotkaniu towarzyskim z Marokiem (1:2).

Po 14. kolejkach FC Barcelona zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 31 punktów. Kolejny mecz rozegra w niedzielę. Tego dnia o godzinie 21:00 zmierzy się z Atletico Madryt.