Ostatnia szansa dla Mbappe. Teraz to Real stawia warunki. Bezwzględne

Mimo młodego wieku Kylian Mbappe ma już wiele sukcesów na koncie. Wywalczył m.in. mistrzostwo oraz wicemistrzostwo świata. Dodatkowo aż sześć razy triumfował w Ligue 1. W jego dorobku brakuje jednak bardzo cennego trofeum, na którym Francuzowi zależy najbardziej. Mowa o Lidze Mistrzów. Mimo że gra w naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain, to ostatnie lata były dla niego jedynie pasmem rozczarowań w tych prestiżowych rozgrywkach w Europie. Nic więc dziwnego, że 24-latek zastanawia się nad zmianą otoczenia i dołączeniem do Realu Madryt. Tyle tylko, że w ostatnim czasie Hiszpanie, zmęczeni niekończącą się sagą transferową, nie deklarowali już chęci zakontraktowania napastnika. W sprawie miało dojść jednak do zwrotu akcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Real Madryt podjął kolejne działania w kierunku pozyskania Mbappe. Stawia konkretny warunek Francuzowi. Inaczej "drzwi zostaną dla niego zatrzaśnięte na zawsze"

Jak donoszą dziennikarze "Relevo", Real zdecydował się przygotować na "ostatni rozdział opery mydlanej". O czym konkretnie mowa? Władze klubu rzekomo przygotowują już ofertę dla Mbappe. Jego kontrakt z PSG wygasa końcem czerwca 2024 roku i w tej sytuacji mógłby przejść do klubu z Hiszpanii za darmo.

Tylko że teraz to madrytczycy zamierzają postawić warunki Francuzowi. Jak poinformowała redakcja, oferta zostanie wysłana w pierwszej połowie 2024 roku i "jeśli Mbappe marzy o grze dla 'Królewskich', będzie musiał to udowodnić i szybko złożyć podpis na kontrakcie. Nie będzie mógł wysnuć żadnych niesłusznych roszczeń czy też doprowadzić do niepotrzebnych wycieków informacji. (...) Jeśli nie zaakceptuje warunków Realu, wówczas drzwi zostaną dla niego zatrzaśnięte na zawsze" - czytamy.

Do trzech razy sztuka. Real kolejny raz powalczy o Mbappe, choć teraz to klub rozdaje karty

O tym, czy ostatecznie Mbappe zdecyduje się na przejście do Realu, przekonamy się po 2024 roku. Szanse na taki ruch wydają się spore. Dodatkowo Francuz cały czas prezentuje znakomitą formę. W 17 spotkaniach w tym sezonie zdobył aż 17 goli i dwie asysty.

Napastnik był już jednak bliski przejścia do Realu i to dwukrotnie. Za każdym razem negocjacje kończyły się fiaskiem. Najpierw w 2022 roku, kiedy wydawało się, że madrytczycy osiągnęli już porozumienie z piłkarzem, to ten finalnie przedłużył kontrakt z PSG. Nieudaną próbę wicemistrzowie Hiszpanii przypuścili też minionego lata. Wówczas sam zawodnik wyraził chęć zmiany barw - nie ugiął się pod naciskami paryżan i nie podpisał z nimi nowej umowy, mimo że ci go szantażowali i odsunęli na chwilę od składu. Ostatecznie pozostał w zespole, by za rok odejść za darmo właśnie do Realu.